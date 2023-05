Morto nello schianto tra furgone e camion sull'A22 a Bressanone: è rimasto incastrato nel mezzo, soccorsi vani

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente stradale sull’autostrada del Brennero all’altezza dell’uscita di Bressanone. Poco dopo le 7 di giovedì 4 maggio 2023 un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato col suo furgone contro un camion.

Incidente mortale sulla A22 a Bressanone

L’incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto alle 7.30 sull’autostrada del Brennero all’altezza dell’uscita per Bressanone. Qui un furgone e un camion, per cause ancora da accertare, si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, il cui mezzo si è accartocciato proprio sotto il camion. Per l’uomo, rimasto intrappolato all’interno del veicolo, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, infatti, la Croce bianca e il medico d’urgenza non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Rilievi e dinamica dell’incidente

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco volontari di Bressanone e Varna. Il tratto autostradale è stato quindi interdetto al traffico per permettere di eseguire i rilievi in tutta sicurezza.

Alle forze dell’ordine spetterà ora il compito di ricostruire quanto avvenuto questa mattina. Diverse le ipotesi al vaglio, ma nessun conferma è ancora arrivata da parte delle autorità giunte sul posto per studiare ogni dettaglio che possa dare un quadro certo su quanto accaduto. Le immagini dal luogo dell’incidente lasciano però pochi dubbi, col furgone, un Doblò, che sembra non essere riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto col mezzo pesante che lo precedeva.

Traffico in tilt sulla A22

Intanto la corsia in direzione sud tra Bressanone e Chiusa è stata bloccata per diverse ore e il traffico è andato in tilt nella zona. A tutte le vetture sulla A22 è stato dunque fornito un percorso alternativo in mattinata per poter proseguire il proprio viaggio in tranquillità per cercare di evitare gli oltre quattro chilometri di coda che si erano formati nella zona interessata dall’incidente.

Solo qualche ora dopo il sinistro il tratto autostradale è stato riaperto e il traffico ha iniziato a defluire.