Morto nello schianto fra tre camion sull'A4 tra Redipuglia e Villesse: era rimasto incastrato tra le lamiere

Altro grave incidente sulle strade italiane: tre camion si sono scontrati tra loro su un tratto della A4 in provincia di Gorizia, vicino a Redipuglia. A farne le spese è stato un autista di 56 anni, morto nello schianto. Chiuso in parte il tratto autostradale per consentire i soccorsi.

Incidente tra tre camion sull’autostrada A4

Stando a quanto riportato da fonti locali, lo schianto è avvenuto attorno alle 9.00 di mercoledì 26 aprile 2023, in un tratto di A4 compreso tra Redipuglia-Monfalcone Ovest e Villesse.

Tre mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Venezia si sono scontrati tra di loro per dinamiche ancora da chiarire, ma di certo c’è il tragico bilancio dello scontro.

Il tratto della A4 dove si è verificato l’incidente, snodo fondamentale per il traffico commerciale dall’est Europa

Un uomo, un autista 56enne di origini rumene, ha perso la vita nel violento schianto: è rimasto incastrato fra le lamiere del suo camion e da subito le sue condizioni sono sembrate critiche.

Chiuso il tratto tra Redipuglia e Villesse

Altre due persone sono rimaste ferite, gli autisti degli altri camion coinvolti nell’incidente sulla A4. Uno di loro, si apprende sempre da fonti locali, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

L’altro, invece, è stato portato all’ospedale di Monfalcone, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sono ritenute non gravi. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118, automediche, elisoccorso, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco.

Inizialmente è stato chiuso il tratto autostradale tra Redipuglia e Villess, in direzione Venezia, molto trafficato per via dei mezzi in arrivo dal centro-est Europa dopo il ponte. Segnalate inizialmente lunghe code al casello di uscita di Palmanova, in seguito è stata riaperta una corsia per sbloccare la situazione.

Grave incidente con 4 morti a Bitonto

La giornata di oggi, 26 aprile 2023, si era già aperta con la notizia di un altro drammatico scontro mortale: 4 giovani hanno perso la vita nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari.

Due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa, si sono schiantate frontalmente attorno alle 23 di ieri sera, lungo la strada 231 che collega il comune pugliese a Modugno.

Oltre ai 4 morti, tutti di età compresa tra 17 e 21 anni, altri 2 ragazzi sono stati portati in ospedale con ferite gravi.