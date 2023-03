Morto nello schianto contro un muro a Marsala dopo aver sbandato: Manlio Salvatore Valenti aveva 36 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Tragedia a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo è morto in un incidente stradale lungo la via Vecchia Mazara, nella periferia sud della cittadina. La vittima è il 36enne Manlio Salvatore Valenti.

Incidente a Marsala

L’uomo era alla guida della sua Lancia Y che improvvisamente ha sbandato andando a schiantarsi contro un muro di cinta in tufo.

Cause e dinamica dell’incidente sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala, che stanno effettuando rilievi stradali e stanno raccogliendo testimonianze.

Fonte foto: Tuttocittà Nell’immagine è evidenziata la zona dell’incidente: via vecchia Mazara è una lunga arteria che si protrae dal sud della cittadina di Marsala verso le strade della contrada Berbaro. Deve il suo nome al fatto che prima dell’inaugurazione della Strada Statale 115 era la via più veloce per raggiungere Mazara del Vallo.

La speranza è di poter ricostruire la dinamica dei fatti anche grazie all’aiuto di eventuali dash cam e telecamere di videosorveglianza.

Impatto violentissimo, vittima morta sul colpo

Ciò che è noto è che l’impatto è stato violentissimo: l’auto di Manlio Salvatore Valenti si è ribaltata, ha colpito il muretto col tettuccio e poi è ricaduta sulle quattro ruote al centro della carreggiata.

Sul posto è presto arrivata un’ambulanza del 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso del conducente.

Ancora incidenti in Sicilia

Come riporta il ‘Giornale di Sicilia’, Valenti era molto conosciuto nelle zone di Marsala e del vicino paese di Petrosino: era il figlio di Biagio Valenti, medico ed ex sindaco di Petrosino. In pochi minuti i social si sono riempiti di messaggi di incredulità e cordoglio.

Intanto continua la lunga scia di sangue sulle strade siciliane: solo pochi giorni prima la strage di Custonaci, a nord di Trapani, che ha visto la morte di sette persone.

E nelle stesse ore dell’incidente di Marsala, dall’altra parte dell’Isola in provincia di Siracusa, un giovane moriva a Lentini nello scontro fra il suo scooter e una Renault Scenic.