Morto nell'inseguimento dei carabinieri a Roma sull'Aurelia, furgone ribaltato dopo lo scontro col guardrail

Un uomo è morto durante un inseguimento dei carabinieri sull’Aurelia a Roma, dopo che il furgone su cui era a bordo si è ribaltato scontrandosi col guardrail.

Inseguimento con morto sull’Aurelia a Roma: cosa è successo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, tutto è nato quando attorno alle 3 una pattuglia dei carabinieri della stazione Campo di Mare, che era impegnata in attività di controllo del territorio, ha intercettato all’altezza di Ladispoli un furgone bianco, che in precedenza era stato segnalato come rubato.

In attesa dell’arrivo di un’altra pattuglia in loro supporto, i militari hanno iniziato a monitorare a distanza il veicolo, senza utilizzare le sirene. Il conducente, però, si è accorto della presenza dei carabinieri e si è dato alla fuga. L’inseguimento lungo la via Aurelia è durato circa 20 chilometri. L’autista del furgone, probabilmente a causa della forte velocità, ha perso il controllo del veicolo, finito contro il guardrail all’altezza dello svincolo di Castel di Guido.

Il luogo dell’incidente sulla via Aurelia a Roma.

Come è morto l’uomo durante l’inseguimento sull’Aurelia

Uno degli uomini a bordo del furgone, che si è ribaltato dopo aver perso il controllo sull’asfalto durante l’inseguimento, è stato trovato in gravi condizioni di salute sulla scarpata adiacente ed è deceduto in ambulanza.

Non è ancora chiaro se sia caduto durante la fuga o sia stato sbalzato dal veicolo. Stando a quanto appreso e riportato da ANSA non c’è stato alcun contatto tra il furgone e i carabinieri e non sarebbero state utilizzate armi da fuoco.

I carabinieri hanno attivato i soccorsi per il ferito e. sul luogo dell’incidente, è intervenuto il personale del 118 e dei vigili del fuoco.

Chi è l’uomo morto durante l’inseguimento dei carabinieri

La vittima, senza documenti, ha un’età apparente di circa 25-35 anni. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.

L’inseguimento del furgone su cui era a bordo è iniziato a Ladispoli, dopo la segnalazione di un mezzo sospetto con tre persone al suo interno nei pressi di alcune villette a Santa Severa.

Il mezzo è risultato rubato in un’azienda edile di Chiusi, nella provincia di Siena. A bordo del veicolo c’era un grande quantitativo di rame.