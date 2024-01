Morto nell'incidente sul raccordo anulare a Roma: fatale lo schianto dopo aver perso il controllo dell'auto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Roma si è verificato un nuovo incidente stradale con morto sul Grande Raccordo Anulare nella mattinata di mercoledì 3 gennaio.

Cosa è successo sul Grande Raccordo Anulare di Roma

Come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo ha perso il controllo del suo mezzo.

Nell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, il conducente è deceduto.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza di via della Pisana, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, nella mattinata di mercoledì 3 gennaio.

Le ripercussioni sul traffico dopo l’incidente a Roma

A causa dell’incidente stradale, sul Grande Raccordo Anulare di Roma è stata momentaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 ”via della Pisana”.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Il personale Anas è intervenuto sul posto allo scopo di ripristinare la transitabilità appena possibile.

Maggiori dettagli sull’incidente

‘Roma Today’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto sul Grande Raccordo Anulare di Roma nella mattinata di mercoledì 3 gennaio: l’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo, ha sbandato ed è finito contro un guardrail.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita 32 di via della Pisana, nella stessa zona dove il 18 dicembre del 2023 ha perso la vita un autotrasportatore di 61 anni in seguito a un incidente a catena.

L’altro incidente sul Raccordo Anulare di Roma

Nella mattinata di venerdì 29 dicembre, il Grande Raccordo Anulare di Roma era già stato teatro di un incidente stradale mortale.

In quell’occasione, l’incidente era avvenuto in carreggiata interna, tra Magliana e Pisana: a scontrarsi erano state una moto e un’automobile, con il motociclista, un uomo di 41 anni, che ha perso la vita. Il conducente dell’auto è rimasto ferito.