Morto nell'incidente in moto a Muravera vicino Cagliari, forse non aveva il casco: ferito l'uomo alla guida

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Poco prima dell’una di notte di giovedì 30 maggio, una moto che percorreva il tratto della Statale 125 di Muravera, in provincia di Cagliari, Sardegna, ha perso aderenza in curva finendo fuori strada. A bordo vi erano due uomini: il conducente di 48 anni, ferito ma non in pericolo di vita, e un passeggero, Simone Pisu, 30 anni, morto sul posto a causa dell’impatto col suolo.

Letale incidente in moto vicino Cagliari

Una moto Yamaha RJ07 600 che, proveniente dalla località San Giovanni, viaggiava in direzione Muravera, vicino Cagliari, è stata oggetto di un tragico incidente.

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il veicolo avrebbe perso aderenza in seguito a una curva affrontata a velocità elevata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Muravera, in Sardegna

Scivolando per diverse decine di metri, il motociclo avrebbe urtato la base di un cartello stradale, per terminare la propria corsa in un campo adiacente.

Al termine dei rilievi è stata contestata la violazione dei commi 3 e 8 dell’articolo 141 del Codice della Strada, per circolazione a velocità non commisurata alle condizioni ambientali.

Così come previsto dalle normative, il mezzo è stato posto sotto sequestro e affidato al soccorso stradale e verranno effettuati accertamenti tossicologici nei confronti del conducente.

Morto un giovane di Muravera, ferito il conducente

A bordo della motocicletta viaggiavano due persone: il conducente e un passeggero, per cui non si esclude la possibilità che viaggiasse senza casco.

Il passeggero era Simone Pisu, operaio 30enne originario di Muravera, conosciuto e benvoluto in paese.

L’uomo è morto sul posto, attorno alle ore 1:50, a causa delle gravi lesioni riportate in seguito alla caduta. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118.

L’autorità giudiziaria ne ha disposto la rimozione del corpo e la salma sarà restituita ai familiari.

Alla guida del mezzo vi era un amico di Pisu, 48enne anch’egli residente nel comune sardo di Muravera.

L’uomo, inizialmente trasportato presso l’ospedale San Marcellino di Muravera e in seguito trasferito al Santissima Trinità di Cagliari è ferito ma attualmente non si trova in pericolo di vita.