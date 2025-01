Morto nell'incidente a Livorno sulla Fi-Pi-Li, precipitato con l'auto dalla bretella per colpa di una lastra

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulla Fi-Pi-Li. Un uomo di 38 anni è morto in seguito a un tragico incidente verificatosi sulla strada regionale toscana, sulla rampa che collega l’uscita di Livorno centro al tratto verso Stagno e l’ingresso dell’autostrada A12. Un tir che procedeva nella direzione opposta alla vittima ha perso una lastra d’acciaio durante il transito, provocando un effetto a catena che ha coinvolto l’automobilista. L’episodio ha provocato grossi disagi alla viabilità, con code e rallentamenti.

Un morto nell’incidente sulla Fi-Pi-Li a Livorno

La tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 8 gennaio. Secondo le primissime ricostruzioni riportate dal sito de Il Tirreno, il carico del camion sarebbe caduto violentemente sul tratto stradale, impattando contro il new jersey della mezzeria centrale.

La barriera, in seguito all’urto, sarebbe finita in mezzo alla strada, su una delle corsie, e avrebbe agito come un trampolino.

L'episodio è avvenuto sulla Fi-Pi-Li, sulla rampa che collega l'uscita di Livorno centro alla strada diretta verso Stagno e l'ingresso dell'A12

La vettura a bordo della quale si trovava il 38enne sarebbe quindi stata colpita dalla traiettoria dello spartitraffico, prendendo il volo.

Dopo una parabola di circa dieci metri, il veicolo è finito nel corso d’acqua che si trova sotto la rampa stradale, capovolto.

I soccorsi

Subito sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco. Questi, attraverso un’autogrù, hanno recuperato l’auto con all’interno il corpo della vittima.

Sul posto sono arrivate anche le squadre di soccorso, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne.

In un primo momento sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Collesalvetti, con l’ambulanza del 118 e l’automedica dell’Asl Toscana nord ovest, oltre ai soccorritori della Misericordia di Cenaia.

Code e rallentamenti

Disagi alla viabilità si sono verificati in seguito all’incidente.

Si registrano, infatti, code e rallentamenti sia sulla superstrada sia sulle strade adiacenti.

Le indagini

Sono in corso anche le dovute indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine permetteranno di determinare eventuali responsabilità, in modo da verificare se il tir stesse rispettando tutti gli standard di sicurezza nel trasporto del carico.