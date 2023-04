Morto nell'incendio scoppiato in casa a Gubbio: fumo dalle finestre, allarme lanciato dai vicini del 58enne

Incidente mortale in un’abitazione a Gubbio. Un uomo di 58 anni ha perso la vita nella mattina di venerdì 28 aprile in seguito a un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. L’uomo sarebbe stato ritrovato carbonizzato dai soccorsi.

L’allarme dei vicini

A chiamare i soccorsi nella mattina del 28 aprile, sono stati alcuni vicini, che si sono accorti del fumo nero che usciva dalle finestre dell’appartamento in cui risiedeva l’uomo.

I vigili del fuoco di Gubbio e il personale del 118 sono allora intervenuti tempestivamente nell’abitazione, dove hanno ritrovato il cadavere del proprietario riverso a terra e parzialmente carbonizzato.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’abitazione del 58enne rimasto vittima dell’incendio si trova a Gubbio

La vittima era un uomo di 58 anni, probabilmente residente nell’appartamento in cui ha perso la vita.

Le ipotesi sull’incendio

Secondo i carabinieri del locale comando compagnia, intervenuti successivamente ai soccorsi per i primi accertamenti, si può presumere che si sia trattato di un evento accidentale.

Anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Perugia e il pubblico ministero di turno, che coordina le indagini, hanno effettuato un sopralluogo sul posto dell’incidente.

L’incendio, secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri, potrebbe essersi propagato a partire da una poltrona che era posta nel salotto.

Si tratta, infatti, dell’unico oggetto coinvolto dall’incendio, rimasto praticamente distrutto dalle fiamme.

Un altro incendio mortale

Poco più di 10 giorni prima, il 16 aprile, un altro incendio in un’abitazione aveva portato alla morte di una donna residente al Pigneto a Roma.

La vittima, una donna di 76 anni, non era riuscita a mettersi in salvo perché costretta a letto per problemi di salute.

Il marito e il figlio, rispettivamente 77 e 51 anni, invece, erano riusciti a scappare dall’abitazione e dalle fiamme, mettendosi al riparo.

In quel caso, a scatenare il fuoco sarebbe stata una candela che era stata accesa per fare luce durante un momentaneo black out dell’energia elettrica.

Questa, però, sarebbe stata posta troppo vicino a un materasso, che avrebbe preso fuoco, dando origine al rogo.