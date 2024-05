Morto Morgan Spurlock diventato famoso con "Super Size Me": aveva 53 anni ed era malato di cancro

È morto a 53 anni Morgan Spurlock, il documentarista, regista e produttore diventato famoso nel mondo nel 2004 per Super Size Me, opera originale e irriverente che gli valse una candidatura agli Oscar. Spurlock è spirato a New York per alcune complicazioni legate al cancro. All’inizio del 2024 si era sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia. La sua morte è stata annunciata dal fratello Craig.

L’annuncio della morte

“È un giorno triste. Devo dire addio a mio fratello Morgan. Morgan ha dato così tanto attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Oggi il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale. Sono così orgoglioso di aver lavorato insieme a lui”, ha dichiarato Craig Spurlock.

Il successo di Super Size Me

In Super Size Me, Spurlock (vegetariano convinto) aveva documentato le conseguenze di una dieta basata esclusivamente sui prodotti di McDonald’s. Il titolo dell’opera era un riferimento al menu Super Size venduto in America.

Per un intero mese il documentarista fece colazione, pranzo e cena sempre e solo con panini, patatine, bibite gassate e altri prodotti della nota catena di fast food. Nel documentario vennero poi mostrati gli effetti psicologici e fisici di questa dieta estrema. Il documentarista si sottopose a una serie di esami del sangue e check up medici.

Fonte foto: IPA

Morgan Spurlock ai tempi di Super Size Me.

Oltre a ingrassare giorno dopo giorno, mise a rischio i suoi organi, soprattutto il fegato. “Le consiglierei di non mangiare questo cibo almeno per un anno e poi di fare un controllo. Non è proprio il caso, considerate le condizioni in cui sta il suo fegato”, gli disse uno dei medici interpellati.

Al ventesimo giorno il cardiologo lo esortò a smettere o comunque a correre immediatamente in ospedale in caso di dolore al petto.

McDonald’s ritira il menu ipercalorico

Super Size Me intendeva sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni del cibo da fast food ed anche spingere le autorità scolastiche a inserire cibi più sani nei menu delle mense. In America, allora come oggi, l’obesità e le malattie correlate sono fra le prime cause di morte. I critici obiettarono che qualunque cibo fa male, se ingerito in quantità smodate.

Costato 65.000 dollari, Super Size Me ne incassò 22 milioni e suscitò un dibattito in tutto l’Occidente. Dopo l’uscita del documentario, e il divampare delle polemiche, McDonald’s decise di ritirare il menu Super Size.

Super Size Me ebbe anche un seguito, Super Size Me 2: Holy Chicken! del 2017.

Gli altri lavori

Fra i lavori di Morgan Spurlock si ricordano il suo secondo documentario Che fine ha fatto Osama Bin Laden? del 2008, lo speciale per i 20 anni dei Simpson, la collaborazione a Freakonomics (2010) insieme ad altri registi, Come ti vendo un film (2011) che racconta i retroscena delle produzioni hollywoodiane, il docufilm sulla band dei One Direction (One Direction This Is Us del 2013) e altri.