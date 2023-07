Morto monsignor Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea: era l'ultimo partecipante del Concilio Vaticano II in vita

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Lutto nella Chiesa Cattolica. È morto all’età di 99 anni monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea. Era l’ultimo partecipante attivo del Concilio Vaticano II ancora in vita. Dialogò con Berlinguer e si offrì come ostaggio in cambio di Aldo Moro.

La morte di monsignor Bettazzi

Si è spento poco prima dell’alba del 16 luglio 2023, nella sua casa di Albano d’Ivrea, dove viveva da molti anni, il vescovo emerito della città piemontese monsignor Luigi Bettazzi. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo novembre.

Nella giornata di ieri si erano rincorse le notizie di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Era nato a Treviso, ma fin da giovane aveva vissuto a Bologna, città nella quale aveva cominciato la sua carriera nella Chiesa.

Fu nominato vescovo di Ivrea nel 1963, carica che mantenne fino alla rinuncia nel 1999. Gli successe monsignor Arrigo Miglio. Bettazzi era l’ultimo padre conciliare ancora in vita.

Il Concilio Vaticano II e le posizioni scomode

Nel 1963 infatti partecipò, al fianco del cardinale Giacomo Lercaro, a tre sessioni del Concilio Vaticano II, che portò la Chiesa nell’era moderna riformando molti aspetti della vita religiosa cattolica.

Da vescovo si fece sostenitore di alcune posizioni scomode, dal dialogo con il Partito Comunista Italiano di Berlinguer a quello con il mondo laico e non credente.

Nel 1978, insieme ad altri due vescovi, Clemente Riva e Alberto Ablondi, si offrì come ostaggio alle Brigate Rosse per ottenere la liberazione del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, senza successo.

Il pacifismo e la previsione su Benedetto XVI

Verso la fine del suo mandato vescovile, Bettazzi si dedicò ad un’altro ideale che animava la sua opera pastorale: il pacifismo. Già presidente di Pax Christi, organizzò la marcia per la pace a Sarajevo nel 1992 contro la guerra civile in Bosnia.

Non più vescovo, per raggiunti limiti di età, si fece portatore di istanze radicali all’interno della Chiesa, sostenendo una delle prime proposte di unioni civili per le coppie omosessuali in Italia, i DICO, proposti nel 2007 dal governo Prodi ma mai approvati.

Nel 2012 infine fu uno dei primi a pronosticare il ritiro di Benedetto XVI dal seggio pontificio, con un anno e mezzo di anticipo rispetto all’ufficialità.