Morto Matthew Perry, il Chandler di Friends: aveva 54 anni, trovato senza vita in casa a Los Angeles

Il noto attore Matthew Perry, famoso per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing nella sitcom “Friends”, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Perry, 54 anni, secondo quanto trapela sarebbe stato trovato privo di vita nella sua Jacuzzi nella giornata di sabato 28 ottobre 2023.

Sono al momento avvolte nel mistero le reali cause del decesso di Matthew Perry, trovato morto in casa a Los Angeles. Il corpo dell’attore è stato rinvenuto all’interno di una vasca Jacuzzi, probabilmente annegato in seguito a un malore.

Vicino alla vasca non sarebbero state trovate tracce di droga, con Perry che in passato aveva sofferto di dipendenza da oppiacei e anche alcol.

L’allarme era scattato sabato pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un “uomo con arresto cardiaco“. Poco dopo, intorno alle 16:10, il Dipartimento della polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare sulla morte di un uomo cinquantenne.

L’ultimo post sui social

Nell’ultimo periodo Perry era stato visto in pubblico spettinato e in sovrappeso, un look che aveva fatto temere di essere ricaduto nelle vecchie abitudini di alcol e droghe. All’inizio della settimana era stato avvistato in un ristorante di Los Angeles, The Apple Pan, uscito a pranzo con un’amica.

E di poco meno di una settimana fa, invece, l’ultimo post sui social, all’interno di quella jacuzzi in cui poi è stato trovato senza vita.

Friends e la lotta contro le dipendenze

Perry, come detto, è passato alla storia della televisione per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing nella famosissima sitcom Friends. Insieme a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc, infatti, il 54enne ha preso parte a una serie tv dal successo senza fine, prodotta negli anni Novanta e ancor oggi vista in tutto il mondo.

Nei 10 anni da Chandler, però, la vita di Perry non è stata facile. Il successo, infatti, è stato accompagnato dalla dipendenza da oppiacei e alcol, con l’attore che ha raccontato più volte il suo cammino di disintossicazione.

Nel 2018, ha raccontato Perry stesso, ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale.

Non solo Friends

Ma la carriera di Perry non si è limitata solo al ruolo di Chandler in Friends. Nato a Williamstown, Massachusetts, nell’agosto del 1969, l’attore aveva partecipato anche a Beverly Hills 90210, nella prima stagione.

Aveva recitato in Mela e Tequila con Salma Hayek, poi parti in Appuntamento a tre e Fbi: protezione testimoni 1 e 2. Aveva anche interpretato con successo il consigliere della Casa Bianca Joe Quincy in West Wing – Tutti gli uomini del presidente.