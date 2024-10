Morto Mario Fabiani, addio al cantautore sardo: era malato da tempo, la carriera e l’impegno sociale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il cantautore Mario Fabiani è morto all’età di 69 anni. Noto all’anagrafe come Mario Macciocco, è stato uno degli interpreti della musica più amati nella sua Sardegna a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta: si è spento dopo una lunga malattia e un male incurabile.

Cantautore sardo morto: era malato da tempo

Aveva 69 anni ed era da tempo molto malato Mario Fabiani, il cantante che si è spento in queste ore.

Aveva iniziato in un gruppo e se ne era poi affrancato per intraprendere la carriera da solista. Aveva partecipato anche al Festivalbar, classificandosi al secondo posto.

Era nato a Cagliari, in Sardegna

Chi era Mario Fabiani

Alto oltre un metro e novanta, slanciato e disponibile con gli altri artisti, Mario Fabiani era nato a Cagliari nel 1955. Era cresciuto in un quartiere popolare, il suo cognome d’arte lo aveva scelto a caso da un elenco telefonico.

Era un autore impegnato, vicino alle tematiche sociali e alle persone meno fortunate, si occupava di temi di spessore ma sapeva spaziare. Aveva scritto anche l’inno della sua squadra del cuore, il Cagliari Calcio, intitolando il brano “Cagliari grande”.

Si era fatto promotore della lotta contro la talassemia, si era battuto per la sensibilizzazione dell’importanza di donare e raccogliere sangue e aveva collaborato con l’Avis.

La carriera

Musicista fin dalla tenera età, aveva collaborato con il gruppo de Is Mammuthones. Poi creò la sua band – Il giocattolo – e scrisse nel 1979 “Ti ho vista piangere“. Il brano diventò un grande successo e fece il giro delle prime radio private in Sardegna.

Il passo successivo fu la carriera da solista. Lasciato il suo gruppo infatti si fece conoscere a livello nazionale. Con il brano “Stella Stella”, si piazzò secondo al Festival Bar, affermazione questa che gli spalancò le porte del jet set. Partecipò a diverse trasmissioni televisive e contest importanti, con apparizioni in importanti programmi tv della Rai e dei canali nazionali ma anche su emittenti radiofoniche in giro per il Paese.

Diventò un vero e proprio punto di riferimento per tanti artisti sardi in cerca di successo che spesso a lui si rivolgevano per comporre, arrangiare o registrare i brani, facendoglieli ascoltare prima di pubblicarli. Produsse anche musiche per numerosi spot e trasmissioni televisive. Fino agli ultimi anni di vita, quando poi si è ammalato, ha partecipato a festival e concerti in giro per la Sardegna. Il mondo dello spettacolo sardo è in lutto per la sua scomparsa e, sui social, sono in tanti ad averlo voluto salutare per l’ultima volta.