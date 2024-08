Morto Marco Carrara dopo un incidente in bicicletta: era sopravvissuto a un lancio con il paracadute fallito

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a 64 anni Marco Carrara, nome noto nel mondo del volo e del paracadutismo Italiano, che nel 2017 era sopravvissuto a un lancio con il paracadute fallito. L’uomo è deceduto in seguito a un incidente tra la sua bici e un’automobile, avvenuto due giorni fa a Molinella.

Morto in un incidente Marco Carrara

Come riferisce Il Resto del Carlino, in seguito a un incidente è morto a 64 anni Marco Carrara, un nome molto noto nel mondo del volo e del paracadutismo italiano, dato che aveva un suo aereo di proprietà con cui portata in quota i paracadutisti.

L’uomo originario originario della provincia di Bergamo nel pomeriggio di giovedì 1 agosto 2024 si è scontrato contro un’automobile mentre percorreva la rotonda di via Barattino, a Molinella, comune facente parte della città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna.

Fonte foto: Facebook Una foto del 2017 tratta dal profilo Facebook di Marco Carrara, il pilota e istruttore di volo morto in un incidente con la sua bicicletta

In seguito all’incidente, Carrara è stato portato all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano in elisoccorso, ma le sue condizioni erano già critiche. I medici non sono riusciti a salvargli la vita, l’uomo è morto poco tempo dopo il ricovero nel nosocomio bolognese.

La dinamica dell’incidente

In seguito all’incidente, le Forze dell’Ordine(la Polizia locale e i carabinieri della compagnia di Molinella) sono arrivate sul posto per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dello scontro che ha portato alla morte del 64enne.

Le Forze dell’Ordine hanno anche sottoposto al test dell’etilometro la persona alla guida dell’automobile, un uomo di 46 anni, che è risultato negativo.

La morte di Marco Carrara, pilota e istruttore di volo, ha colpito molto la comunità del paracadutismo italiano, nella quale il 64enne era un nome molto noto e stimato.

Lutto nel mondo del paracadutismo

L’amore di Marco Carrara per il volo lo avevo portato negli anni a farsi conoscere anche al di fuori dell’Italia, avendo fatto della sua passione un lavoro, sia come pilota e istruttore che come proprietario di un’aviosuperficie nella provincia di Grosseto.

Nel 2017, l’uomo era riuscito a sopravvivere a un lancio con il paracadute fallito, in seguito al quale era stato ricoverato sempre all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un trasporto in eliambulanza.

Carrara, che aveva un aereo noleggiato proprio all’aviosuperficie di Molinella, era solito spostarsi in camper da un aeroporto all’altro, muovendosi poi in bicicletta una volta sul posto, come accaduto anche nel giorno dell’incidente.