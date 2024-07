Morto Marco Anastasia storico dirigente Rai, malore improvviso: le parole di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marco Anastasia, storico dirigente Rai, è morto in seguito a un malore improvviso. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio.

Addio a Marco Anastasia, storico dirigente Rai

Marco Anastasia, storico dirigente della tv pubblica, è morto improvvisamente nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio all’età di 64 anni.

Per diversi anni è stato un punto di riferimento delle relazioni industriali della Rai, curando i rapporti con i sindacati. Dallo scorso agosto era diventato responsabile del coordinamento e Disability Manager, alle dirette dipendenze del Direttore di Risorse Umane, Felice Ventura.

L’Ad della Rai Roberto Sergio ha espresso il suo cordoglio per la morte di Marco Anastasia.

Il ricordo di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi

In una nota congiunta, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno espresso il loro profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Anastasia.

Nella nota, i vertici Rai ricordano Anastasia come “una persona perbene, un grande e discreto dirigente sempre al servizio dell’azienda”. Il comunicato prosegue così: “Anastasia ha trascorso gran parte della sua vita aziendale nella direzione Risorse Umane. Era conosciuto e stimato per il suo equilibrio che è sempre riuscito a conservare anche durante accese trattative sindacali. Il suo sorriso e la sua bonomia mancheranno a tutti noi”.

Il cordoglio della Tgr

Anche la direzione della Tgr ha voluto ricordare Marco Anastasia: “La Direzione della Tgr esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Anastasia, dirigente Rai di lunghissimo corso, per tanti anni apprezzato responsabile della relazioni industriali e sindacali ma soprattutto uomo del dialogo e del confronto nei tavoli aziendali più difficili e complessi. Con Anastasia tutti i componenti della Direzione, e in particolare il Direttore Alessandro Casarin, hanno lavorato in questi anni per risolvere decine e decine di situazioni complicate, situazioni che una testata giornalistica come la Tgr deve affrontare quotidianamente”.

La nota si conclude così: “La Direzione Tgr si stringe alla sua famiglia, a tutti gli amici e ai tantissimi colleghi Rai che in questi anni hanno avuto a che fare con lui e con il suo sorriso conciliante”.

La nota di Usigrai sulla morte di Marco Anastasia

In una nota, l’Esecutivo Usigrai ha dichiarato: “L’Usigrai esprime il più profondo dolore e cordoglio per la morte di Marco Anastasia che ci ha improvvisamente lasciati. Dirigente Rai di lungo corso e controparte per il sindacato, Marco Anastasia era il vicedirettore di Risorse Umane e organizzazione della Rai, con il quale per lunghissimi anni il sindacato dei Giornalisti della Rai ha condotto le trattative contrattuali, in un clima di lealtà e di rispetto reciproco. Nel ricordarlo oggi che ci ha lasciati non può venir meno il riconoscere in lui una passione vera per il suo lavoro e per la Rai servizio pubblico”.

Nel comunicato si legge ancora: “Sempre defilato, ha dato contenuto e valore al ruolo delle relazioni sindacali e industriali in una azienda complessa come la Rai. Per noi tutti un punto di riferimento anche nel nuovo impegno che ricopriva da qualche mese nel settore contenzioso e disciplina della Rai. Ci stringiamo alla famiglia a cui vogliamo testimoniare le più sentite condoglianze”.