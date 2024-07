Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il giornalista e scrittore Marcello Lazzerini, noto in particolare per il suo lavoro da radiocronista per Tutto il calcio minuto per minuto, è morto per un malore improvviso all’età di 86 anni a Firenze, dove era nato il 23 gennaio 1938. In tv, ha lavorato per alcune popolari trasmissioni sportive, da 90° minuto a La domenica sportiva (per la quale, per anni, ha raccontato la Fiorentina).

Il messaggio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana

Sul sito dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana è apparsa una nota di cordoglio per la morte di Marcello Lazzerini. Nel comunicato si legge: “Il Presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini, insieme a tutto il Consiglio, esprime il cordoglio per la scomparsa di Marcello Lazzerini, collega della RAI della Toscana, voce storica dello sport in generale e della Fiorentina in particolare. Grande appassionato di musica, Marcello si era poi dedicato come autore al teatro, sua grande passione, collaborando anche con La Compagnia delle Seggiole”.

La nota prosegue con un commento del presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini: “È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Marcello Lazzerini. Marcello è stato un punto di riferimento nel racconto dello sport toscano e non solo. Ci mancheranno la sua passione e la sua professionalità. Al figlio Luca e a tutta la famiglia le condoglianze mie e dell’intero consiglio”.

Il messaggio dell’Associazione Stampa Toscana

L’agenzia Adnkronos riporta il messaggio di Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana: “Profondo dolore ha suscitato la scomparsa, improvvisa, di Marcello Lazzerini. Mi stringo alla famiglia e al figlio Luca, anche lui collega cronista. Aveva 86 anni ma non li dimostrava proprio: lavorava ancora con lo slancio di un ragazzo, entusiasta e curioso. Ho davvero le lacrime agli occhi: conoscevo Marcello da quasi 60 anni. Il 7 maggio presentai anche io il suo ‘Bartali la grande storia’ seguito di quel libro che gli aveva fatto vincere il Premio Bancarella. Caro Marcello, mi mancheranno le tue telefonate in Assostampa, sempre sul pezzo su ogni avvenimento, e i messaggi schietti sul cellulare. Da ogni riga traspariva il cronista. Sei stato un grande in tutto, anche come amico”.

Chi era Marcello Lazzerini

Per quattro decenni è stato cronista della Rai, inviato per lo sport e la cultura del Tgr della Toscana e a lungo conduttore e infine inviato speciale.

Già prima di andare in pensione, nel 1993 ha vinto la prima edizione del Premio letterario Bancarella Sport con “La leggenda di Bartali” (Ponte alle Grazie).

Da scrittore, ha curato una serie di pubblicazioni: tra cui “Omaggio a Giorgio La Pira”, “Montale”, “La musica nella scuola”, “Firenze: Note di Storia e di Urbanistica”. Per la casa editrice Loggia De’ Lanzi ha scritto “Azzurri miei di… letti” (1998), con la collaborazione di Alessandro Selvi, e “Mastroianni e gli allegri ragazzi di Castiglioncello” (1999). Per le edizioni del Ponte alle Grazie ha pubblicato anche “Il Piviere” (1991), “Il sole dentro” (1994), “Per rabbia e per amore” (1995). Per la Jaca Book di Milano ha scritto “Reporter sul Golgota, accadde nel 33 d.C.” (2001). Con il figlio Luca Lazzerini ha pubblicato nel 2001 per la Edifir “Correndo correndo con Antonello Venditti fra calcio e musica”, nel 2003 ha scritto per il teatro “Reporter sul Golgota”.

Il 7 maggio scorso, Marcello Lazzerini ha presentato il suo ultimo libro, “Bartali la grande storia” (Edizioni Udom), con Lisa, la nipote del ciclista.