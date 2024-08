Morto Luciano Zampetta, 64enne coinvolto in un incidente tra mezzo Anas e tir a Sezze: è il quarto da sabato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave incidente si è verificato a Sezze. Lo scontro ha coinvolto un mezzo Anas e un tir, provocando di conseguenza l’incidente con un’auto. Ferito gravemente un uomo di 64 anni. Trasportato in ospedale, non ce l’ha fatto. È stata confermata la morte di Luciano Zampetta. Settimana a lutto per la provincia di Latina: è il quarto incidente mortale dal 3 agosto.

Scontro mezzo Anas e tir a Sezze

Grave incidente sulla strada che collega Sezze a Latina. È accaduto nella mattinata di martedì 6 agosto, lungo via Monte Lepini.

A scontrarsi sono stati un mezzo dell’Anas e un tir. La collisione ha però coinvolto anche un’auto, evento che ha portato alla morte di Luciano Zampetta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente a Sezze tra un mezzo Anas e un tir: morto il guidatore di una terza vettura coinvolta

I guidatori degli altri due mezzi sono in buone condizioni, mentre per il 64enne a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo Anas si sarebbe scontrato frontalmente con il tir. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire le cause del tragico evento.

Si conosce però l’impatto che lo scontro ha avuto sull’auto. Infatti lo sbandamento del mezzo pesante ha toccato l’auto di Zampetta. L’uomo è quindi rimasto ferito gravemente.

Resta da chiarire come e perché il veicolo Anas abbia tamponato il mezzo pesante fermo sulla corsia d’emergenza all’altezza del chilometro 37,850.

Soccorsi: morte di Luciano Zampetta

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. La chiamata è arrivata al Numero Unico e il personale sanitario è arrivato a sirene spiegate.

Nonostante i tentativi, per Luciano Zampetta non c’è stato nulla da fare. L’uomo è arrivato in ospedale in gravissime condizioni. È stato necessario un trasporto in ospedale attraverso eliambulanza per tentare un intervento salvavita, ma non è bastato.

Luciano Zampetta è la quarta vittima delle strade della provincia di Latina dal 3 agosto (come lo scontro avvenuto il 4 agosto a Terracina). Una settimana non ancora conclusa, ma che già si presenta nera.