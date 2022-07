Morto Luciano Silingardi, tragico incidente in Sardegna: caduto in albergo durante la vacanza, aveva 82 anni

Luciano Silingardi è morto a 82 anni in vacanza, in Sardegna, dopo una caduta in albergo. Avrebbe sbattuto la testa, l’impatto avrebbe provocato una emorragia cerebrale. Ricoverato giovedì 7 luglio, è morto domenica 10 luglio in ospedale.

L’incidente

Secondo quanto riferito dall’Ansa, Luciano Silingardi si trovava in un albergo in Sardegna quando giovedì 7 luglio ha perso l’equilibrio, sbattendo la testa.

La caduta gli avrebbe causato una emorragia cerebrale: Silingardi sarebbe arrivato in ospedale privo di conoscenza, senza più risvegliarsi.

È morto la mattina di domenica 10 luglio.

Chi era Luciano Silingardi

Il noto commercialista, originario di Parma, è stato presidente di Cariparma dal 1987 al 2000 e presidente della fondazione Cariparma dal 1991 al 2004, anno in cui si è dimesso per lo scandalo del crac Parmalat di cui faceva parte del Cda.

La vicenda Parmalat

Per la vicenda Parmalat, Luciano Silingardi era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 9 mesi di reclusione nel 2014.

Considerato uno degli uomini più influenti della città, aveva scontato la pena agli arresti domiciliari per sopraggiunti limiti di età, avendo oltre 70 anni.