Morto Lorenzo Viani proprietario del ristorante "Lorenzo" a Forte dei Marmi, aveva 84 anni

È morto all’età di 84 anni Lorenzo Viani, proprietario dello storico ristorante stellato “Lorenzo” nel cuore di Forte dei Marmi, famoso per essere un punto di ritrovo abituale per uomini d’affari, artisti e turisti affezionati. Oltre che per le capacità in cucina e di imprenditore, Viani viene ricordato anche per le doti umane.

Ristorante punto di riferimento a Forte dei Marmi

Lorenzo Viani si è spento mercoledì 22 gennaio. Da giovane sognava di diventare un famoso calciatore, ma la vita l’ha portato altrove. La sua avventura era partita dalla scuola alberghiera e dal ruolo di mâitre.

Poi i primi passi da imprenditore con l’apertura di due pizzerie a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Nel 1981 l’apertura di una trattoria a Forte dei Marmi.

Il locale, anno dopo anno, crebbe in qualità divenendo un punto di riferimento per chi cercava cucina di classe. Alla base dell’offerta c’era il miglior pesce disponibile, proposto con ricette a metà fra tradizione e innovazione. E anno dopo anno, le pareti del locale si arricchirono di opere d’arte.

Lorenzo Viani era omonimo di un prozio pittore vissuto a cavallo fra Ottocento e Novecento. Il ristorante “Lorenzo” cominciò così ad essere frequentato da imprenditori e turisti, fra i quali artisti e attori. Lì, nel 2003, Robert De Niro festeggiò i suoi 60 anni.

Il ricordo di Lorenzo Viani

Eleonora Cozzella, direttrice di Gusto, ha definito Lorenzo Viani “il Paul Newman della ristorazione, un uomo che anche con l’età non aveva perso classe e fascino”.

“Quando 15 anni fa è iniziata la saga dei russi, molti andavano a cena da lui. A volte prenotavano tutto il locale”, ha raccontato a Repubblica Gianni Mercatali, pr nel campo dell’enogastronomia. “Anche l’artista Fernando Botero era un assiduo frequentatore”, ha aggiunto.

Il Tirreno riporta il commento di Filippo Di Bartola, noto ristoratore di Pietrasanta: “Se ne va un pezzo di storia della Versilia”.

Il funerale

Il funerale di Lorenzo Viani avrà luogo alle 10:00 di venerdì 24 gennaio nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Viareggio.