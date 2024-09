Morto lo stuntman Giorgio Antonini, controfigura di Indiana Jones: aveva 59 anni ed era figlio d'arte

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A causa di una malattia è morto a 59 anni lo stuntman Giorgio Antonini, controfigura in molte delle maggiori produzioni degli ultimi anni, da Indiana Jones a 007. La controfigura era figlio d’arte: il padre, Artemio, era stato attore e caratterista tra gli anni ’60 e ’80.

Morto a 59 anni lo stuntman Giorgio Antonini

A 59 anni è deceduto Giorgio Antonini, uno dei più importanti stuntman italiani, professionista che ha lavorato su alcuni dei più importanti set internazionali degli ultimi anni.

Giorgio Antonini è morto, come riportato da Repubblica, dopo aver “combattuto contro una brutta malattia”, che non è però riuscito a sconfiggere.

Il post pubblicato su Facebook dal regista Stefano Reali per Giorgio Antonini, stuntman morto a 59 anni per un mieloma

I suoi funerali sono previsti per la mattinata di domani, martedì 3 settembre, alle ore 11, nella chiesa San Francesco di Sales, in via Portuense 524 a Roma.

La carriera di Giorgio Antonini

Prima di diventare uno stuntman professionista, Giorgio Antonini era stato per anni un maestro di arti marziali, lavorando anche come buttafuori in discoteca.

“Me lo ricordo come un atleta spettacolare, un ragazzo di sani principi. Non sapevo più niente di lui, se non il fatto vedevo spesso il suo nome nei titoli di coda di film americani di alto budget” ha scritto di lui sui social un ex collega.

Giorgio difatti aveva a un certo punto deciso di dedicarsi al cinema seguendo le orme del padre, un attore molto attivo negli anni ’60, ’70 e ’80, riuscendo anche a lavorare in pellicole molto importanti come Indiana Jones e il quadrante del destino, 007 – No Time to Die o Avengers: Age of Ultron.

Un figlio d’arte

Giorgio Antonini era difatti un figlio d’arte: suo padre, Artemio Antonini, è stato un volto molto noto nella seconda metà del secolo scorso, in quanto attore e caratterista molto attivo nel cinema italiano.

Decine e decine i film nei quali ha recitato, a partire da La Vendetta dei Barbari del 1960 a Thor il Conquistatore, film uscito nel 1983.

Nel mezzo anche apparizioni in film di genere molto importanti come Lo chiamavano Trinità… (e il sequel … Continuavano a Chiamarlo Trinità), Milano Calibro 9 i il primo film della saga di Fantozzi.