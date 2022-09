Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías: la letteratura dice addio a uno dei maggiori autori contemporanei

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Lutto nel mondo della letteratura. Lo scrittore spagnolo Javier Marías è morto all’età di 70 anni in una clinica di Madrid, dove si trovava ricoverato in seguito a problemi derivati da una polmonite bilaterale provocata dal Covid. La malattia lo ha tenuto in ospedale per diversi mesi. Figlio del filosofo Julían Marías e dell’insegnante e traduttrice Dolores Franco, le sue opere sono state tradotte in tutto il mondo.

Una malattia sempre più grave

La notizia del decesso dello scrittore è stata confermata dal ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Solo un mese fa la famiglia aveva diffuso un breve comunicato attraverso il suo gruppo editoriale, ‘Penguin Random House’, rassicurando tutti gli amanti dei suoi romanzi sul suo stato di salute.

Secondo quanto riferito, Marías era “in via di guarigione”. Tuttavia la situazione si è complicata considerevolmente nel corso delle ultime settimane.

Fonte foto: ANSA Lo scrittore spagnolo Javier Marías in uno scatto del 2015 al Teatro Gobetti di Torino per una Lectio Magistralis

La polmonite che lo affliggeva si è infatti aggravata, fino a diventare incurabile. Come comunicato dai familiari, Javier Marías sarà cremato a Madrid, sua città natale.

Le principali opere di Javier Marías

Nato nel 1951, lo scrittore spagnolo è cresciuto nel quartiere di Chamberí, dove tra l’altro ha scritto alcuni dei suoi numerosi straordinari lavori. Laureato in filosofia, con il passare degli anni si è imposto come uno dei maggiori autori contemporanei.

Ne 1992 ha raggiunto il successo internazionale dopo la pubblicazione del romanzo intitolato ‘Un cuore così bianco’. A quello sono poi seguite opere come ‘Domani nella battaglia pensa a me’, ‘Quando fui mortale’, ‘L’uomo sentimentale’, ‘Tutte le anime’, ‘Un cuore così bianco’, ‘Quand’ero mortale’ e tante altre.

Il suo romanzo più recente è intitolato ‘Tomás Nevinson’, pubblicato nel 2021.

I prestigiosi riconoscimenti

Grazie ai suoi romanzi e racconti Javier Marías durante la sua lunga carriera di scrittore ha conquistato i maggiori premi letterari europei. L’ultimo in ordine di tempo, lo scorso giugno, è stato il Gregor von Rezzori.

Tra gli altri numerosi riconoscimenti ricevuti, vi sono il premio internazionale di letteratura Impac, il Nelly Sachs, il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il premio Rómulo Gallegos, il Prix Femina Etranger e il Premio Nonino.