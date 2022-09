Morto lo scrittore Peter Straub: addio a uno dei maestri della narrativa horror. Il messaggio di Stephen King

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Lo scrittore statunitense Peter Straub è morto domenica 4 settembre all’età di 79 anni. Malato da tempo, è deceduto in seguito a complicazioni causate dalla rottura dell’anca. Autore influente e di successo della narrativa horror, era noto in particolare per due bestseller scritti a quattro mani insieme a Stephen King, ‘Il talismano’ e ‘La casa del buio’. A diffondere la notizia della morte sui social è stata la figlia Emma, anche lei scrittrice.

Il cordoglio di Stephen King

Peter Straub e Stephen King si conoscevano molto bene. Il maestro dell’horror per eccellenza in seguito alla morte dello scrittore, che ha sempre rispettato, ha condiviso su Twitter un messaggio di cordoglio.

“È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento, Peter Straub, è morto. Lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia vita creativa“, si legge nel post.

Chi era Peter Straub

Nato nel 1943 a Milwakee, nel Wisconsin, Straub si è laureato in inglese nel 1965 e l’anno successivo ha conseguito un master presso la Columbia University di New York.

Successivamente ha iniziato a insegnare inglese nella sua ex scuola elementare. Dopo tre anni si è trasferito in Irlanda, per svolgere un dottorato di ricerca presso l’University College di Dublino.

Nel 1972 ha pubblicato due libri di poesia, intitolati ‘Ishmael’ e ‘Open Air’, e nel 1973 ha scritto il suo primo romanzo tradizionale, ‘Marriages’.

Su suggerimento del suo agente, Peter Straub ha poi deciso di intraprendere la via della “narrativa gotica”, affermandosi nella seconda metà degli anni Settanta come uno degli autori di punta del genere horror.

Lo scrittore era sposato dal 1966 con Susan Bitker: la coppia ha avuto due figli, Ben ed Emma.

Il successo letterario di Straub

Il primo romanzo sul soprannaturale di Peter Straub è datato 1976: si intitola ‘Julia’. Negli anni successivi lo scrittore ha pubblicato ‘Patto di sangue’ e ‘Ghost Story’ (anche noto in Italia con il titolo ‘La casa dei fantasmi’).

Quest’ultimo gli ha dato grande fama internazionale, facendogli ottenere l’importante consenso di Stephen King. Proprio in collaborazione con il maestro dell’horror all’americana, Straub ha pubblicato successivamente ‘Il talismano’ e ‘La casa del buio’.

Tra le altre opere dello scrittore di Milwakee si ricordano ‘Il drago del male’, ‘Koko’, ‘Mystery’ e ‘The Throat’, e ‘Mr. X’.

Peter Straub nel corso della sua carriera ha conquistato un British Fantasy Award, dieci Bram Stoker Awards, tre International Horror Guild Awards e quattro World Fantasy Awards, oltre al titolo onorifico di Gran Maestro alla World Horror Convention nel 1997.