Morto lo scrittore Ismail Kadare voce dell'Albania, aveva 88 anni: fatale un attacco di cuore a Tirana

Il mondo della letteratura in lutto per la morte di Ismail Kadare, acclamato scrittore albanese. L’uomo, famoso per aver scritto numerose opere tradotte in molte lingue e pubblicate in altrettanti Paesi, è morto a Tirana all’età di 88 anni a causa di un improvviso attacco di cuore.

Morto Ismail Kadare

A confermare la morte dello scrittore è stato il suo editore Bujar Hudhri, che ha annunciato all’AFP che è morto in ospedale di Tirana.

Secondo quanto emerso, infatti, Kadare sarebbe stato colto da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo.

Fonte foto: ANSA Ismail Kadare

I medici hanno cercato di rianimare lo scrittore dopo che questi era stato ricoverato senza “segni di vita”, ma è stato dichiarato morto alle 8:40 ora locale, ha informato l’ospedale.

Chi era Ismail Kadare

Autore di numerose opere, tradotte in moltissime lingue e pubblicate in numerosi Paesi del mondo, Kadare è stato più volte candidato al premio Nobel per la letteratura.

È considerato da molti la voce dell’Albania e della sua storia, con i suoi scritti evocativi che hanno fatto conoscere a tutti la vita e l’oppressione subita dagli albanesi.

Laureato in Storia e filologia, si è dedicato alla poesia e alla scrittura che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Durante il regime comunista fu membro dell’Assemblea del Popolo per 12 anni (dal 1970 al 1982) e vicepresidente del Fronte Democratico dell’Albania.

La pubblicazione del suo primo romanzo, Il generale dell’armata morta, lo ha però reso la figura letteraria dominante in Albania.

Diversi suoi romanzi, come Concerto alla fine dell’inverno, Il mostro e Il Palazzo dei sogni, sono stati banditi dallo stato albanese.

La Francia era diventata il suo secondo Paese dopo che nel 1990 chiese asilo politico. Un atto che segnò un duro colpo al regime comunista dell’Albania, prima del suo crollo. Con la caduta del regime, tornò in patria nel 1992, dividendosi poi da allora tra Albania e Francia

I premi e i riconoscimenti

Nel 2005 gli è stato riconosciuto l’International Booker Prize. Nel 2009 venne insignito del prestigioso premio Principe delle Asturie, mentre altri premi internazionali gli sono stati concessi negli anni.

Nel 2023, a Tirana, il presidente francese Emmanuel Macron lo ha nominato Gran Ufficiale della Legione d’Onore, uno dei massimi riconoscimenti concessi dalla Francia.