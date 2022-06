Morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni

Il fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio è morto a 87 anni al San Raffaele di Milano. Presidente del colosso internazionale degli occhiali EssilorLuxottica era uno degli uomini più ricchi d’Italia. Da diverse settimane era ricoverato in terapia intensiva e sarebbe deceduto a seguito di una polmonite.

Morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica: chi era

Cavaliere del Lavoro dal 1986, tre lauree e due master honoris causa, era anche maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali.

Del Vecchio ha costruito un impero a partire dalle montature degli occhiali in una piccola fabbrica nel Bellunese, incarnando la figura del “self made man” e sviluppando un modello di imprenditoria simbolo di eccellenza nel mondo.

Nato a Milano nel 1935, da genitori emigrati dalla Puglia, era l’ultimo di quattro fratelli. Il padre Leonardo, muore poco prima della sua nascita, e la madre sceglie di dargli lo stesso nome.

Da bambino ha vissuto nell’orfanotrofio dei Martinitt, antica istituzione milanese dove sono cresciuti altri grandi dell’imprenditoria italiana come Edoardo Bianchi e Angelo Rizzoli.

“Sono cresciuto senza padre e in istituto. Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna” aveva rivelato Del Vecchio, come ricordato dal Corriere della Sera.

Dopo i corsi serali all’Accademia di Brera, a 22 anni si trasferisce in un paese del Trentino dove lavora come operaio. Nel 1958 si trasferisce quindi ad Agordo, in provincia di Belluno, per aprire una bottega di montature per occhiali: dopo tre anni, nel 1961, la trasforma in Luxottica, con quattordici dipendenti

Morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica: il patrimonio

Fondatore e presidente di Luxottica ha condotto l’azienda nel 2018 alla fusione con la francese Essilor per creare EssilorLuxottica, uno dei principali poli internazionali di progettazione, produzione e commercializzazione di montature e occhiali da vista e da sole, che oggi conta oltre 180mila dipendenti.

Attraverso l’holding di famiglia Delfin, il suo patrimonio è stato stimato quest’anno dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro.

Morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica: la vita privata

Leonardo Del Vecchio è stato sposato tre volte. Dalla prima moglie Luciana Nervo ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola.

Con Nicoletta Zampillo, sposata nel 1997 e risposata a settembre 2010, ha concepito il quarto figlio, Leonardo Maria, mentre dalla terza compagna Sabina Grossi, che non ha sposato, l’imprenditore ha avuto due figli, Luca e Clemente.