Morto di legionella al Policlinico Umberto I di Roma il produttore Rai Maurizio Paffetti: l'indagine interna

Era entrato al Policlinico Umberto I per un ricovero ma è morto di legionellosi. Il produttore di documentari per la Rai, Maurizio Paffetti, sarebbe deceduto dopo aver contratto la legionella all’ospedale universitario di Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratta soltanto dell’ultimo caso di morte nel nosocomio a causa del batterio, la cui presenza è stata denunciata mesi fa dai rappresentanti del personale.

Il ricovero al Policlinico Umberto I a Roma

Stando a quanto ricostruito da Repubblica, Paffetti era arrivato al Policlinico Umberto I per un malore il 9 aprile ed era stato ricoverato nella seconda Unità di terapia intensiva coronarica del reparto di Cardiochirurgia.

Dopo 24 ore il produttore comincia a manifestare criticità cliniche al cervello e viene trasferito in Neurochirurgia, dove dopo diversi esami diagnostici entra in sala operatoria per essere sottoposto a un intervento di rimozione due ematomi cerebrali, una raccolta di sangue, conseguente a una rottura spontanea di vasi o a un trauma.

La scoperta della legionella

Ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, i medici scoprono la presenza della legionella nel paziente, che ne avrebbe causato la morte (un caso simile è avvenuto lo scorso anno ad Arezzo, dove una 64enne è morta di legionella dopo le dimissioni di una clinica privata).

Per accertare le cause del decesso di Paffetti, la direzione dell’ospedale ha avviato un’indagine interna, chiedendo a un medico per ogni reparto una relazione che dia conto nel dettaglio degli orari degli spostamenti, delle procedure dei ricoveri e dei relativi accertamenti.

La denuncia sulla presenza della legionella

I casi di morte di legionella non sono nuovi al Policlinico Umberto I: tra il 2006 e il 2007 dei pazienti morirono per infezione respiratoria causata dal batterio che aveva contaminato l’acqua dell’ospedale. L’epidemia portò alla chiusura di alcuni reparti. Secondo l’associazione dei dipendenti, Federazione Gilda Università, l’emergenza si sarebbe ripresentata nuovamente nel nosocomio.

“L’ultima nostra denuncia per la presenza della legionella e della salmonella nel Policlinico Umberto I, l’abbiamo presentata al Nas dei carabinieri tre mesi fa” ha spiegato Giuseppe Polinari, segretario della Fgu.

“Niente è stato fatto e i pazienti continuano a morire, complici le vasche e le tubature vecchissime: a niente servono i filtri e il cloro, bisogna cambiare l’intero impianto idrico” ha dichiarato il rappresentante dell’associazione.

Chi era Maurizio Paffetti

Fondatore e animatore di “Mediateca dello sviluppo”, polo di informazione multimediale e di ricerca sulla biodiversità in agricoltura, Maurizio Paffetti era un produttore di documentari per la Rai.

Per l’emittente pubblica lavorato per anni in programmi come Mixer, Geo & Geo, Alle falde del Kilimangiaro e per i canali Educational e Stream. Per vent’anni ha diretto la comunicazione sociale per il Sud America e l’Africa con “Crocevia”.