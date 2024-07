Morto l'ex ministro Publio Fiori che subì un attentato dalle Br: aveva 86 anni, l'annuncio della Camera

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lutto nella politica. È morto a 86 anni l’ex ministro e parlamentare della Democrazia cristiana e di An Publio Fiori, che nel 1977 subì un attacco armato dalle Brigate Rosse. L’annuncio alla Camera dei deputati.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio è morto il parlamentare ed ex ministro dei trasporti e della Navigazione Publio Fiori. Durante la sua carriera politica aveva militato sia nella Democrazia cristiana che in Alleanza nazionale.

Aveva anche contribuito alla fondazione del partito di Gianfranco Fini, servendo come ministro dei Trasporti e della Navigazione nel primo governo guidato da Silvio Berlusconi nel 1994. Era uscito dalla Dc come altri esponenti della destra del partito, in polemica con l’apertura verso sinistra della dirigenza.

Fonte foto: ANSA Publio Fiori (a destra), durante un comizio di An nel 1994

Uscì da An nel 2005 in polemica con alcune decisioni del segretario del partito Gianfranco Fini, tra cui quella di sostenere il referendum sulla fecondazione assistita.

L’attentato delle Brigate Rosse

Il 2 novembre del 1977 Fiori subì un attentato da parte di un gruppo di fuoco dell’associazione terroristica di estrema sinistra delle Brigate Rosse, rimanendo gravemente ferito al torace e alle gambe.

A sparare diversi colpi di pistola furono Prospero Gallinari, Barbara Balzerani, Bruno Seghetti e Rita Algranati. L’agguato avvenne sotto casa del parlamentare in via Monte Zebio, a Roma.

Durante l’assalto Fiori, che al momento dell’aggressione era armato, tentò di reagire inutilmente. La squadra delle Br lasciò un messaggio su un muro nei pressi della casa di Fiori che recitava “Oggi Fiori, domani Moro”. Poco più di 4 mesi più tardi le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro.

Il ricordo di Publio Fiori in Parlamento

Fiori è stato un politico di lungo corso della cosiddetta prima repubblica. Fu parlamentare per sette legislature, durante le quali divenne vicepresidente della Camera e sottosegretario al ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.

Ricoprì in diversi governi di cui faceva parte la Dc anche il ruolo di sottosegretario alla Sanità. La sua carica di maggior rilievo fu però quella di ministro dei Trasporti e della Navigazione del primo governo Berlusconi.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato Fiori: “Uomo al servizio delle istituzioni e politico vero, capace di dialogare con chi la pensasse diversamente da lui e contraddistinto dalla passione. Ai familiari il più sentito cordoglio”