Morto l'ex bomber dell'Arsenal Kevin Campbell: 54 anni, aveva scoperto di essere malato un mese fa

Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 54 anni Kevin Campbell, ex attaccante di Arsenal ed Everton, tra i protagonisti del calcio inglese degli anni Novanta e dei primi Duemila. Dopo la carriera da calciatore era diventato un apprezzato opinionista televisivo.

A poche ore dalla scomparsa di Matija Sarkic, 26enne portiere montenegrino del Millwall, il mondo del calcio piange la morte di un ex-giocatore e volto popolare del calcio britannico.

L’ex attaccante dell’Arsenal Kevin Campbell è morto a soli 54 anni. A darne l’annuncio è stato proprio il club londinese attraverso un comunicato sui social.

Campbell aveva scoperto di essere malato appena un mese fa, poi le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e a inizio giugno era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La carriera di Kevin Campbell, ex bomber di Arsenal ed Everton

Classe 1970, Campbell era cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal e con i Gunners, dopo i prestiti al Leyton Orient e al Leicester, aveva debuttato nella massima serie inglese.

Con la maglia dell’Arsenal ha collezionato 166 presenze tra il 1988 e il 1995, realizzando 46 gol e vincendo due campionati, nel 1989 e nel 1991.

Oltre alla squadra londinese il nome di Campbell è legato anche all’Everton, in cui militò per sei stagioni. tra il 1999 e il 2005. Ha giocato anche con Nottingham Forest, Trabzonspor, West Bromwich e Cardiff.

Terminata la carriera da calciatore Kevin Campbell era diventato un apprezzato commentatore televisivo per la britannica Sky Sports.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Kevin Campbell, a partire da quello dell’Arsenal: “Siamo sconvolti nell’apprendere che il nostro ex-attaccante, Kevin Campbell, è morto dopo una breve malattia. Kevin era amato da tutti nel nostro club. E il nostro pensiero è ora rivolto ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento molto difficile”.

Così sui social l’Everton: “Tutti all’Everton sono profondamente rattristati dalla morte del nostro ex attaccante Kevin Campbell all’età di soli 54 anni. Non solo un vero eroe di Goodison Park e icona del calcio inglese, ma anche una persona incredibile, come saprà chiunque lo abbia incontrato”.