Morto l'attore Martin Mull preside Kraft di Sabrina vita da strega: aveva 80 anni, era malato da tempo

Un altro grave lutto colpisce il mondo dello spettacolo americano, con l’attore Martin Mull morto a 80 anni. Noto al grande pubblico per aver interpretato il preside Kraft nella serie tv Sabrina, vita da strega, Mull aveva 80 anni ed era malato da tempo.

Addio a Martin Mull, l’annuncio della famiglia

A dare la notizia della morte dell’attore è stata la famiglia, con la figlia di Martin Mull, Maggie, che sui social ha sottolineato come il padre 80enne si sia spento “dopo una valorosa lotta contro una lunga malattia“.

“Mio padre mancherà profondamente a sua moglie e sua figlia, ai suoi amici e colleghi, agli altri artisti, comici e musicisti e, segno di una persona davvero eccezionale, a molti, molti cani. L’ho amato moltissimo” il ricordo della figlia.

Fonte foto: IPA Martin Mull, al centro, con Leslie Jordan (sinistra) e Vicki Lawrence (a destra)

Il ricordo di “Sabrina”

Tra le prime a ricordare Martin Mull c’è anche Melissa Joan Hart, l’attrice che ha interpretato il ruolo di Sabrina nella serie tv Sabrina, vita da strega.

Sui social, infatti, la donna ha ricordato Mull come un “artista a cui piaceva dipingere e costruire cose con le sue mani, un musicista e un uomo meraviglioso”.

E ha anche ricordato un aneddoto risalente ai tempi della serie tv: “Una volta mi ha detto che accettava ogni lavoro che gli veniva offerto nel caso in cui il treno finisse, che in questo business tende a fermarsi velocemente”.

La carriera di Martin Mull

Tutti lo ricordano per il preside Willard Kraft di Sabrina, vita da strega, serie tv di successo andata in onda dal 1997 al 2000, ma Martin Mull è stato attore anche per il cinema. Tra i suoi ruoli in tv si ricorda quello di Leon Carp, il capo gay e amico di Roseanne Connor in Pappa e ciccia (dal 1991 al 1997) e il detective Gene Parmesan nella serie Arrested Development – Ti presento i miei.

Ha ottenuto la sua unica nomination agli Emmy nel 2016 per l’interpretazione dell’agente politico Bob Bradley nella serie Veep – Vicepresidente incompetente.

Recentemente in tv era apparso nelle serie The Ranch e Non sono ancora morta.

Nel cinema, invece, il suo volto è stato prestato al ruolo del colonnello Mustard in Signori, il delitto è servito di Jonathan Lynn e ruoli comici nei film Non giocate con il cactus di Robert Altman, Il ritorno di Brian di Rospo Pallenberg e Miracolo a Santa Monica di Skott Snider.