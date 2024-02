Morto l'attore Kenneth Mitchell protagonista di Star Trek e Captain Marvel: addio a 49 anni, aveva la Sla

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo lutto nel mondo del cinema: l’attore canadese Kenneth Mitchell, celebre per i suoi ruoli in ‘Star Trek‘ e ‘Captain Marvel‘ (ma non solo), è morto all’età di 49 anni a causa di alcune complicazioni legate alla Sla (Sclerosi laterale amiotrofica).

L’annuncio della morte di Kenneth Mitchell

Ad annunciare il decesso di Kenneth Mitchell è stata, sui social, la sua famiglia: “Con grande dolore annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico. Per 5 anni e mezzo, Ken ha affrontato una serie di terribili sfide a causa della Sla. Nel modo più autentico di Ken, è riuscito a superare ognuna di esse con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento”.

Nel messaggio si legge ancora: “Ha vissuto secondo il principio che ogni giorno è un dono e che non camminiamo mai da soli“.

L’attore Kenneth Mitchell, assieme alla collega Mary Chieffo in occasione dei Saturn Awards nel 2018. L’attore ha annunciato di essere stato colpito dalla Sla nel 2020.

Il saluto della famiglia di Star Trek a Kenneth Mitchell

Sul sito ufficiale di ‘Star Trek’ si legge: “Siamo profondamente addolorati nel segnalare la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell. (…) Mitchell lascia la moglie Susan May Pratt e i loro due figli. Ha chiesto che tutte le donazioni fossero destinate alla ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o a sostegno dei suoi figli, Lilah e Kallum”.

Il messaggio si conclude così: “L’intera famiglia di Star Trek invia le sue condoglianze alla famiglia, agli amici, ai suoi cari e ai fan di Mitchell in tutto il mondo”.

Chi era Kenneth Mitchell, attore malato di Sla

Nato a Toronto il 25 novembre 1974, Kenneth Alexander Mitchell ha annunciato pubblicamente che gli era stata diagnosticata la Sla nel 2020, nel corso di un’intervista a ‘People’.

Mitchell ha interpretato diversi personaggi in “Star Trek: Discovery”: Kol nella prima stagione, Kol-Sha e Tenavik nella seconda e, nella terza stagione (con il progredire della sua malattia) ha interpretato Aurelio, un personaggio che utilizzava una sedia a rotelle.

Oltre che per le sue interpretazioni in ‘Star Trek’, Kenneth Mitchell è conosciuto anche per i suoi ruoli in ‘Captain Marvel‘ e nelle serie tv ‘Jericho‘ e ‘Ghost Whisperer – Presenze‘.