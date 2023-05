Morto l'attore John Beasley, star della serie tv Everwood: aveva 79 anni, soffriva di una malattia al fegato

L’attore John Beasley, noto al grande pubblico in particolar modo per il ruolo da lui interpretato nella serie televisiva ‘Everwood’, è morto all’età di 79 anni. A dare la triste notizia del suo decesso è stato il figlio Mike, con un emozionante post pubblicato su Facebook.

L’annuncio della morte dell’attore John Beasley

Il post pubblicato da Mike Beasley su Facebook si apre così: “Sai che questo fa parte della vita, ma ciò non rende le cose più facili. Oggi ho perso il mio migliore amico”. Nel messaggio si legge ancora: “Dicono che non dovresti mai incontrare i tuoi eroi perché poi non si rivelano essere chi pensavi che fossero. È così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie di tutto. Spero di averti reso orgoglioso. Ti voglio bene”.

Come riporta l’agenzia ‘Adnkronos’, John Beasley è morto a causa di alcune complicazioni legate a una malattia al fegato.

Chi era John Beasley: la vita e la carriera

John Beasley è nato a Omaha, nel Nebraska, il 26 giugno del 1943. Ha lavorato come ferroviere e ha iniziato a recitare superati i 40 anni. Conta circa 40 apparizioni tra piccolo e grande schermo.

All’inizio della sua carriera ha recitato in film come ‘Detective coi tacchi a spillo’ (del 1991), ‘Stoffa da campioni’ (1992), ‘Rudy – Il successo di un sogno’ (1993), ‘Qualcuno da amare’ (1993) e ‘Un lavoro da grande’ (1994), oltre ad aver preso parte a show tv come ‘Brewster Place’ (1990), ‘Lucky Day’ (1991) e ‘Laurel Avenue’ (1993).

Ha ottenuto il primo ruolo da protagonista in una serie televisiva nella serie tv ‘Everwood‘, in cui ha interpretato Irv Harper in tutte e quattro le stagioni. Beasley è stato anche un membro del cast principale della sitcom ‘The Soul Man‘.

Tra le altre sue apparizioni spiccano ‘NCIS’, ‘CSI: Miami’, ‘The Resident’ e ‘The Mandalorian’. Il suo ultimo lavoro come attore risale al 2022 nel film ‘Firestarter‘, diretto da Keith Thomas e tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.

John Beasley e il teatro a Omaha

John Beasley ha fondato nella sua città natale il John Beasley Theatre and Workshop e lo ha gestito per 13 anni. A proposito di questo progetto, nel 2020 l’attore aveva dichiarato: “Abbiamo cambiato la vita di molte persone solo attraverso il teatro”.