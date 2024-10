Morto l'attore John Amos, la famiglia apprende la notizia dai media 45 giorni dopo: la rabbia della figlia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte dell’attore John Amos è diventata un caso: la famiglia, infatti, avrebbe appreso la notizia dai media 45 giorni dopo il suo decesso.

L’annuncio della morte di John Amos

L’attore statunitense John Amos, noto per aver interpretato il ruolo dello schiavo Kunta Kinte adulto nella serie “Radici” e per aver recitato anche in “Mary Tyler Moore Show”, “Good Times”, “Hunter”, “The District”, “I Robinson”, “Willy, il principe di Bel-Air”, “Il Principe cerca Moglie” e “A-Team”, è morto all’età di 84 anni a Los Angeles per cause naturali.

Il decesso è avvenuto lo scorso 21 agosto ma il figlio Kelly Christopher Amos ha diffuso la notizia martedì 1° ottobre attraverso un comunicato: “È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita. Era un uomo gentilissimo e un cuore d’oro ed era amato in tutto il mondo. Tanti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccezionali lavori televisivi e cinematografici come attore”.

John Amos, nel film sequel del “Principe cerca moglie”.

Lo sfogo della figlia dell’attore John Amos

Shannon Amos, la figlia dell’attore John Amos, ha scritto un post su Instagram, svelando di aver appreso la notizia della morte del padre dai media: “Sono senza parole. La nostra famiglia ha ricevuto la straziante notizia che mio padre, John Allen Amos Jr., è morto il 21 agosto. Siamo devastati e abbiamo molte domande su come sia potuto accadere 45 giorni fa e come abbiamo potuto apprenderlo attraverso i media come tanti di voi“.

La donna ha poi aggiunto: “Questo dovrebbe essere un momento per onorare e celebrare la sua vita, eppure stiamo lottando per navigare nell’ondata di emozioni e incertezze che circonda la sua scomparsa. Tuttavia, c’è una parvenza di pace nel sapere che mio padre è finalmente libero. Io e la mia famiglia apprezziamo profondamente l’esplosione di amore, chiamate e messaggi. Per favore, continuate a stringere la nostra famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Grazie. Grazie”.

Lo scontro tra i figli di John Amos

In un articolo pubblicato nel mese di novembre 2023, The Hollywood Reporter aveva dato notizia dell’aspra battaglia tra i figli di John Amos, che si contendevano l’un l’altro l’affidamento del padre, una star negli Usa (e non solo), con reciproci scambi di accuse.

“Qualunque cosa stiamo attraversando sono affari nostri, non del pubblico”, aveva detto John Amos.