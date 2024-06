Morto l'attore francese Philippe Leroy, il Vescovo di Don Matteo: lunga carriera in Italia, aveva 94 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lutto nel cinema italiano. È morto a 94 anni l’attore francese Philippe Leroy, che aveva recitato in moltissime pellicole e serie televisive italiane, da Don Matteo ai Cesaroni. Negli anni ’70 fu Leonardo Da Vinci nello sceneggiato di Renato Castellani.

La vita prima del cinema

Philippe Leroy nasce nel 1930 da una famiglia di origini nobili in Francia. La prima parte della sua vita ha poco a che fare con il cinema. A 17 anni si imbarca come mozzo su una nave diretta negli Stati Uniti.

Torna in Francia e viene arruolato nella Legione Straniera. Combatte con l’esercito in Algeria e torna decorato e con i gradi di capitano, ma non continua la carriera militare e inizia invece a fare moltissimi lavori diversi.

Fonte foto: Ansa Philippe Leroy e la figlia Cecilie

Passa anni a cimentarsi nei mestieri più vari: torna su una nave come navigatore off shore e lavora con i cavalli in un circo fino a che non ottiene il suo primo ruolo in un film, che gli cambierà la vita.

I primi film e l’approdo in Italia

È Jacques Becker a notarlo per primo e a offrirgli un ruolo in un film, Le trou, titolo italiano Il Buco, che gli permette di farsi conoscere nell’ambiente e trovare i primi contatti per poi approdare per la prima volta nel nostro Paese.

“Da quel momento in poi il cinema francese mi ha dimenticato, ma in compenso sono stato adottato da quello italiano che mi ha trattato come un figlio. Però non ho mai fatto veramente parte del vostro cinema” ha dichiarato lo stesso Leroy, la cui carriera da quel momento si svilupperà infatti quasi esclusivamente in Italia.

Gli anni ’60 lo portano a recitare in oltre 40 pellicole italiane, alcune delle quali di grande successo di pubblico. Viene di fatto adottato dal cinema italiano, ma la seconda parte della sua carriera è soprattutto sul piccolo schermo.

Le serie televisive, da Leonardo a Don Matteo

Negli anni 70 recita come protagonista in uno sceneggiato di Renato Castellani dedicato a Leonardo Da Vinci, ruolo che lo porta negli anni successivi a quello di Yanez nel Sandokan di Sollima, con Kabir Bedi protagonista.

Ricopre poi numerosi ruoli in moltissime serie televisive che sono diventate iconiche per la televisione italiana, come Don Matteo, Elisa di Rivombrosa e I Cesaroni. Dal 1990 era sposato con Silvia Tortora, figlia di Enzo, morta il 10 gennaio 2022 a 59 anni.