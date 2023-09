Morto l'attore David McCallum icona di NCIS Unità anticrimine: era il dottor Donald Mallard, aveva 90 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Lutto nel mondo della televisione e della musica: è morto a 90 anni l’attore David McCallum, principalmente noto in Italia per la serie NCIS Unità anticrimine, ma in carriera ha ricoperto diversi celebri ruoli e composto alcune famose canzoni.

L’attore scozzese è morto per cause naturali

Stando a quanto riportato dalla CBS, David McCallum è morto nella giornata di lunedì 25 settembre 2023. Sarebbe morto per cause naturali all’ospedale presbiteriano di New York, circondato dalla sua famiglia.

Nato a Glasgow il 19 settembre 1933, David Keith McCallum Jr. aveva da poco compiuto 90 anni. Era il figlio del celebre violinista David McCallum Sr. e della violoncellista Dorothy Dorman. La sua carriera è iniziata con piccoli ruoli, compreso uno ne La grande fuga, dove l’ex moglie Jill Ireland conobbe (e in seguito sposò) Charles Bronson.

Con lei ha avuto tre figli, uno dei quali morto epr overdose nel 1989. Nel 1967 si è risposato ed ha avuto altri due figli. Dal 1999, invece, è diventato a tutti gli effetti un cittadino statunitense, dichiarandosi anche sostenitore del Partito Repubblicano.

La carriera: da Organizzazione U.N.C.L.E. a NCIS

Dopo una serie di piccole parti, il vero successo è arrivato con la serie tv Organizzazione U.N.C.L.E., la stessa che ha lanciato Robert Vaughn. Qui, interpretava il ruolo dell’agente segreto russo Illya Kuryakin, che fece di lui un vero e proprio sex symbol – tanto da meritarsi la canzone ‘Love ya, Illya’ cantata da Alma Cogan sotto lo pseudonimo di Angela and the Fans.

Altra interpretazione nota è quella di Acciaio nella serie Zaffiro e Acciaio, nella quale faceva coppia con Joanna Lumley. Dal 2003 invece è diventato uno dei volti fissi di NCIS – Unità anticrimine, popolarissima serie della CBS arrivata alla ventesima stagione.

Fonte foto: Getty David McCallum insieme al resto del cast della serie NCIS, in occasione dei festeggiamenti per il 300° episodio nel 2016

Qui, fino alla sua morte, ha interpretato il medico legale Donald “Ducky” Mallard, uno dei personaggi principali al fianco di Mark Harmon. In un episodio, si ironizza anche sul suo passato, quando Gibbs afferma che in gioventù Mallard era un tipo “alla Illya Kuryakin”.

L’impatto nel mondo della musica di David McCallum

Non solo recitazione, però. David McCallum è stato anche un musicista con importanti hit ancora in voga al giorno d’oggi, anche se probabilmente in molti non conoscono la paternità di certe musiche.

Negli anni ’60 infatti ha registrato alcuni album con il produttore David Axelrod. Il pezzo più famoso è sicuramente The Edge, brano che successivamente è stato poi riutilizzato da Dr. Dre e Snoop Dogg per la loro The Next Episode.