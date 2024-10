Morto l'attore Adamo Dionisi, il Manfredi Anacleti di Suburra: malato da tempo, aveva 59 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attore Adamo Dionisi, noto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti in Suburra, è morto all’età di 59 anni. Il decesso è avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 20 ottobre. Adamo Dionisi era malato da tempo. La notizia della sua morte ha cominciato a circolare negli ambienti del tifo laziale (Dionisi era un ex capo ultrà degli Irriducibili) ed è stata confermata qualche ora dopo.

Addio all’attore Adamo Dionisi

Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa dell’attore romano 59enne. Adamo Dionisi è diventato famoso soprattutto per il ruolo interpretato sia nel film che nella serie Suburra.

Nelle produzioni tratte dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, dedicata alla malavita di Roma, Dionisi impersona lo spietato boss della famiglia criminale rom Manfredi Anacleti.

Adamo Dionisi nel ruolo del boss Manfredi Anacleti in Suburra

Il ruolo del boss Manfredi Anacleti in Suburra

Prima di arrivare al ruolo di Manfredi Anacleti in Suburra, Adamo Dionisi si era avvicinato al mondo della recitazione in modo inusuale. Lo aveva fatto mentre era in carcere a Rebibbia, nel 2001, per una vicenda di droga.

Nel carcere si era interessato all’attività teatrale, e una volta fuori ha provato, riuscendoci, a lavorare come attore. La sua prima apparizione è del 2008 nel film Chi nasce tondo… Nel 2014 interpreta il ruolo di una guida nel film di Abel Ferrara su Pasolini, ma la svolta della carriera arriva nel 2015 con il ruolo del boss Anacleti in Suburra. Prima il film e poi la serie Netflix regalano una grande notorietà ad Adamo Dionisi.

Nel 2018 ha preso parte anche al film Dogman di Matteo Garrone e nel 2023 ha lavorato in Enea di Pietro Castellitto. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale allo scorso febbraio nel film Martedì e Venerdì, firmato da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi.

L’addio del mondo del cinema e del tifo a Dionisi

Nato a Roma il 30 settembre 1965, Adamo Dionisi è morto a 59 anni dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dagli amici del mondo del cinema e della televisione.

Sui social anche molti tifosi della Lazio (Dionisi era stato un capo ultrà biancoceleste) stanno scrivendo post per ricordare l’attore romano. La vita dell’attore diventato famoso con il ruolo del boss Manfredi Anacleti in Suburra era decisamente cambiata dopo la detenzione risalente al 2001.

Nel carcere di Rebibbia, infatti, si era avvicinato al mondo del teatro e dopo la scarcerazione aveva cominciato la sua carriera di attore.