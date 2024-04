Morto l'architetto Fabio Trentin, ex giocatore di rugby e grande amico di Alba Parietti: l'addio sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 65 anni Fabio Trentin, stimato architetto di Milano ed ex giocatore di rugby, legato da tantissimi anni ad Alba Parietti che, nel giorno più triste, ne ha ricordato con commozione le doti umane e professionali. Classe 1958, padovano di origine, vantava una carriera di tutto rispetto con la palla ovale, vissuta negli anni Settanta e coronata da alcune presenze con la selezione nazionale, per poi cambiare vita e dedicarsi all’architettura, affermandosi anche in questo settore e guadagnandosi la stima di tanti clienti.

Fabio Trentin morto a 65 anni: chi era l’architetto amico di Alba Parietti

Fabio Trentin è scomparso dopo aver condotto la sua battaglia contro una lunga malattia. Ha scritto, nella sua vita, pagine significative di sport, militando negli anni ’70 nel Petrarca Rugby, rinomato club di Padova, arrivando anche a vestire la divisa dell’Italia in cinque gare, tra il 1979 e il 1981.

Dopo il ritiro dall’attività sportiva, si è laureato in architettura a Vicenza nel 1983, fondando uno studio a Milano due anni dopo. Da qui ha firmato una vasta gamma di progetti, che spaziano dalle abitazioni private ai negozi, fino ai loft nei quartieri più esclusivi di Milano e alle ville in Sardegna.

Il ricordo di Alba Parietti sui social

L’attrice e personaggio televisivo Alba Parietti ha voluto dedicare un commovente ricordo a Fabio Trentin su Instagram, in nome di un’amicizia profonda fra i due coltivata negli anni.

“Caro Fabio, mi è arrivata dagli amici del nostro mitico gruppo anni 90, l’orribile notizia che te ne sei andato” ha scritto Parietti sul suo profilo social. “La nostra amicizia era divertente come te, tra Padova Cortina e Milano. Era qualche anno che non ci sentivamo, come capita ci si perde per la vita che cambia”.

“Poi sono riaffiorati 20 anni di ricordi, di amicizia, di confidenze, di vita vissuta e ti vedo sorridere, ridere, come sempre allegro, guascone, ma poi inaspettatamente profondo e serio, amico, generoso, divertente, presente, pronto a prendere e prendersi in giro” ha scritto la conduttrice tv.

I progetti di Fabio Trentin per Alba Parietti

Oltre a tessere le doti umane di Fabio Trentin, Alba Parietti ha voluto condividere il talento che l’amico ha mostrato nel suo lavoro di architetto.

“Eri proprio bello, simpatico Fabio. Ti dicevamo, un po’ sfottendoti, che somigliavi a Richard Gere, tu un po’ ci giocavi, ma poi invece eri una persona seria, responsabile, grandissimo architetto” ha spiegato Parietti.

“Mi regalasti il progetto della mia mitica cabina armadio e sei stato geniale e apprezzatissimo nel lavoro e dagli amici che ti amavano. Grande gusto, lavoratore, uomo di mondo, ironico e signore ti fingevi cinico e sarcastico, ma c’eri per tutti noi, c’eri sempre con il gusto della presa in giro, ma sapevi volere bene”.

Nel post su Instagram, la conduttrice televisiva ha ricordato come la presenza dell’amico fosse percepita anche quando non si erano visti o sentiti per un po’. Nel definire “ingiusta” la scomparsa prematura di Fabio Trentin, Alba Parietti, che di recente ha dovuto dire addio anche all’amica Sandra Milo, ha ammesso che la sua mancanza sarà sentita profondamente da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.