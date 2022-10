Morto Kim Jung Gi, il famoso illustratore sudcoreano colto da un infarto in aeroporto: aveva 47 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il noto fumettista e illustratore sudcoreano Kim Jung Gi è morto a Parigi. L’artista è stato colpito da un infarto mentre si trovava in aeroporto, poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a New York. Inutile la corsa in ospedale e il successivo intervento chirurgico d’urgenza: per il 47enne non c’è stato nulla da fare.

L’iscrizione nel Guinness World Record

Nato a Goyang, in Corea del Sud, Kim Jung Gi era diventato famoso soprattutto negli ultimi anni. Una notorietà nata anche grazie alle tante performance dal vivo che lo hanno reso una celebrità in rete.

Kim Jung Gi è entrato nel Guinness World Record per “il disegno più lungo realizzato da un singolo individuo”. Più volte Kim Jung Gi ha dimostrato di essere in grado di disegnare qualsiasi cosa, con una cura incredibile per i dettagli e senza la necessità di alcun supporto fotografico.

La carriera di Kim Jung Gi

La carriera di Kim Jung Gi comincia a 19 anni con l’ingresso nella scuola di Belle Arti. Successivamente, come previsto dalla legge della Corea del Sud, per due anni svolge il servizio militare: un’esperienza che tornerà utile nel disegno perché gli permette di memorizzare veicoli militari e armi.

La prima pubblicazione di Kim Jung Gi è Funny Funny sulla rivista Young Jump. Tra il 2008 e il 2010 ha disegnato i 6 volumi di Tiger the Long Tail di Seung-Jin Park, poi pubblicato da CNC Revolution.

Successivamente ha illustrato due romanzi del francese Bernard Werber: Paradise (2010) e Third Humanity (2013).

Fonte foto: Getty Kim Jung Gi impegnato in una sessione di disegno dal vivo

La collaborazione per la biografia di Steve McCurry

Tra le altre collaborazioni di Kim Jung Gi va ricordata l’illustrazione di McCurry, NYC, 9/11, prima biografia del celebre fotografo Steve McCurry.

Kim Jung Gi ha inoltre lavorato con diverse aziende che producono videogiochi, oltre a Marvel Comics e DC Comics.

Diverse sue opere sono esposte in gallerie a Parigi e New York e, in un caso, anche in un museo (in Malesia).