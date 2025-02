Morto Karim Aga Khan, il principe e imprenditore fondatore della Costa Smeralda aveva 88 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto all’età di 88 anni l’Aga Khan IV, il cui vero nome era Karim al-Hussaini. Principe e leader spirituale dei musulmani Nizariti, è stato un ricchissimo imprenditore e filantropo. In Italia è noto soprattutto per aver avviato lo sviluppo economico e turistico della Costa Smeralda.

Morto Karim Aga Khan

L’Aga Khan si è spento a Lisbona nella giornata di martedì 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni.

L’Aga Khan Development Network che ha dato la notizia non ha diffuso informazioni sulle cause del decesso.

Fonte foto: ANSA

Chi era l’Aga Khan, Karim al-Hussaini

Il principe Karim Al-Hussaini era nato a Ginevra nel 1936. Per molti anni ha vissuto a Nairobi in Kenya per poi tornare a studiare in Svizzera fino alla laurea ad Harvard nel 1959.

Ha assunto il titolo reale di Aga Khan nel 1957, alla morte di suo nonno, diventando il 49esimo imam dei Nizariti.

L’imam è il titolo religioso musulmano più importante. A differenza degli altri sciiti i Nizariti, setta dell’Islam sciita che conta circa 15 milioni di fedeli, soprattutto in Medio Oriente, hanno continuato a considerare la successione ereditaria del titolo.

Pur continuando ad essere il capo spirituale dei Nizariti, l’Aga Khan in Occidente era noto soprattutto come imprenditore, uomo d’affari e filantropo.

In Kenya, dove ha vissuto durante l’infanzia, ha fondato nel 1961 quello che oggi è il Nation Media Group, il gruppo mediatico più importante dell’Africa orientale.

L’Aga Khan in Italia e lo sviluppo della Costa Smeralda

L’Aga Khan era profondamente legato alla Sardegna: a lui si deve lo sviluppo turistico ed economico della Costa Smeralda così come la conosciamo oggi, uno dei luoghi culto del turismo mondiale.

Nei primi anni Sessanta, dopo aver visitato il Nord della Sardegna, il principe decise di acquistare una gran quantità di terreni per sviluppare una serie di infrastrutture turistiche, portando in Gallura investimenti provenienti da tutto il mondo.

Fece costruire un grande porto turistico a Porto Cervo e l’aeroporto di Olbia e fondò lo Yacht Club Costa Smeralda.

Nel 1963 fondò Alisarda, la compagnia aerea che sarebbe diventata Meridiana e poi Air Italy, fino alla messa in liquidazione nel 2018.