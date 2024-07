Morto Joe Bryant papà della stella del basket Kobe, aveva 69 anni: malore fatale, per 7 anni giocò in Italia

A 69 anni è morto Joe Bryant, il padre del campione Kobe. A uccidere ‘Jellybean’, questo il modo con cui lo chiamavano in famiglia, sono state le conseguenze di un infarto. Come nel caso del figlio, anche il nome di Joe Bryant era strettamente legato al mondo dello sport, ma non solo. La storia di Jellybean era profondamente legata all’Italia. Dal 1984 al 1991, infatti, fu ingaggiato nel Belpaese dopo i successi nel Nuovo Continente.

È morto il padre di Kobe Bryant

Come già detto, Joe Bryant aveva 69 anni. Da giorni era provato per le terribili conseguenze di un infarto, fino a spegnersi per sempre. Per tutta la vita Jellybean aveva vissuto e respirato lo sport, sia come giocatore sia come allenatore.

Il soprannome “Jellybean” gli fu dato dalla famiglia per via della sua passione per le caramelle gommose note come jelly. Solamente 4 anni fa, nel 2020, Joe aveva pianto la morte di suo figlio Kobe per un incidente in elicottero.

Fonte foto: Getty A 69 anni è morto Joe Bryant, il padre di Kobe Bryant. L’ex allenatore e giocatore è stato stroncato da un infarto

Nato nel 1954 a Philadephia, Joe Bryant militò per otto anni nell’NBA giocando per le squadre dei Philadelphia 76ers, dei San Diego Clippers e degli Houston Rockets.

Una volta abbandonata la carriera da giocatore, Jellybean indossò la divisa da allenatore e guidò altre squadre negli Stati Uniti, tra le quali la Los Angeles Sparks. Inoltre, come già detto, in gioventù Bryant senior portò il suo talento in Italia, dove visse per 8 anni da campione e dove portò anche suo figlio, il piccolo Kobe.

Joe Bryant in Italia

Dopo le prime esperienze con l’NBA, Joe Bryant si trasferì in Italia per giocare con la serie A. Jellybean viaggiò tra Rieti, Pistoia, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Suo figlio Kobe era con lui, e proprio in Italia giocò con la Pallacanestro Reggiana.

Kobe Bryant, inoltre, era tifoso del Milan negli anni più fortunati della società rossonera.

La morte di Kobe Bryant

Kobe Bryant, figlio di Joe Bryant, morì il 26 gennaio 2020 per un incidente in elicottero. Il velivolo era partito dalla California e precipitò a Calabasas. Kobe viaggiava con la figlia Gianna di 13 anni e altre sette persone.

L’elicottero prese fuoco e tutti i passeggeri persero la vita.