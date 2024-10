Morto investito dal treno diretto a Malpensa, travolto da convoglio Trenord a Rescaldina: circolazione in tilt

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo di 38 anni è morto attorno alle 6 del mattino di lunedì 14 ottobre dopo essere stato investito da un treno Trenord diretto a Malpensa all’altezza di Rescaldina, nella provincia di Milano. Disagi per la circolazione dei treni, in tilt anche sulla linea Varese-Treviglio per un guasto alla stazione di Milano Cadorna.

Morto investito da treno Trenord: cosa è successo a Rescaldina

Carabinieri e Polizia Ferroviaria hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto a Rescaldina e stabilire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata da Il Giorno, sembra che l’uomo, che era residente a Busto Arsizio, si sia sdraiato sui binari. L’uomo è stato travolto dal convoglio 307 partito da Milano Cadorna alle ore 5,27. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è scattato alle 5,52. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica ma, una volta arrivati, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne.

L’uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio è stato investito a Rescaldina dal convoglio 307 di Trenord partito da Milano Cadorna alle ore 5,27 di lunedì 14 ottobre. (foto d’archivio)

Circolazione sospesa dopo l’uomo investito dal treno Trenord

La circolazione dei treni sulle due linee interessate, cioè quella che collega Milano Cadorna all’aeroporto di Malpensa e la Novara-Saronno-Milano, è stata sospesa in seguito a quanto accaduto a Rescaldina. Nelle stazioni si registrano cancellazioni, variazioni e ritardi.

Attorno alle ore 7 del mattino di lunedì sono stati attivati bus sostituivi da Milano Cadorna a Malpensa. Trenord ha consigliato ai passeggeri che da Novara hanno bisogno di raggiungere Milano (e viceversa) di usare i treni della linea S6, che partono e arrivano nella stazione di Novara.

Guasto sulla Varese-Treviglio: altri disagi per i pendolari in treno

Dalle ore 7 circa di lunedì 14 ottobre risulta bloccata anche la linea S5 da Varese a Treviglio del Passante ferroviario a causa di un guasto nella stazione di Milano Certosa che ha reso necessario un intervento di ripristino da parte di Rfi.

In questo caso, si registrano ritardi fino a 80 minuti, diversi treni soppressi e forti rallentamenti a catena.

