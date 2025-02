Morto investito da un camion a Cernusco sul Naviglio, il 74enne stava andando in bicicletta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Incidente mortale a Cernusco sul Naviglio (Milano), dove un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un camion mentre viaggiava sulla sua bicicletta. I soccorsi non sono riusciti a salvare la vita dell’anziano, sul posto anche le Forze dell’Ordine, al lavoro per ricostruire le dinamiche e accertare le responsabilità di quanto avvenuto.

L’incidente a Cernusco sul Naviglio

Nella mattinata di oggi – lunedì 3 febbraio 2025 – poco dopo le ore 10:30, un incidente si è verificato sulla strada Padana Superiore a Cernusco sul Naviglio, all’altezza del negozio Carglass del Comune che fa parte della Città metropolitana di Milano.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, un uomo di 74 anni, che viaggiava in sella alla sua bicicletta, per cause ancora da definire è stato investito da un mezzo pesante.

Fonte foto: ANSA Il luogo dell’incidente nel quale è morto un uomo 74 anni a Cernusco sul Naviglio

L’impatto, avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Primo Maggio, è stato violento, con il ciclista che è stato sbalzato a terra. Il conducente del camion si è fermato dopo aver travolto l’anziano.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorti il personale medico del 118, giunto sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Gorgonzola, i Carabinieri della Compagnia di Pioltello e gli agenti della Polizia locale del Comando Centro Martesana.

Immediato l’intervento sull’uomo investito da parte dell’equipe sanitaria, con il 74enne che versava in condizioni disperate e che aveva riportato nell’incidente diversi traumi a bacino e torace.

Nonostante i tentativi dei sanitari, le condizioni dell’uomo sono risultate essere troppo gravi. Il 74enne non ce l’ha fatta, ed è stato quindi dichiarato morto sul posto.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti di Polizia e Carabinieri giunti sul posto, dopo aver gestito il traffico con il supporto dei vigili del fuoco in attesa dell’arrivo del medico legale, hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dello schianto e ipotizzare eventuali responsabilità penali.

Stando alle prime rilevazioni, il camionista avrebbe svoltato a destra in via Primo Maggio, in direzione Cassanese, finendo per travolgere il ciclista, che invece proseguiva dritto verso Cassina.

A causa dell’incidente e delle operazioni delle Forze dell’Ordine, si segnalano rallentamenti sia sulla Padana in entrambe le direzioni e sulla Sp121 dalla Cassanese verso nord.