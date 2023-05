Morto in un incidente frontale a Offida sulla strada Mezzina: gravissimo il conducente dell'altra auto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dalla provincia di Ascoli Piceno arriva notizia di un altro gravissimo incidente mortale: è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, a Offida. Morto un 87enne, gravissimo un altro uomo.

Schianto frontale sulla Mezzina di contrada Lava

I dettagli della notizia sono riportati dalle cronache locali e da Il Resto del Carlino. L’incidente che ha coinvolto due persone è avvenuto in mattinata sulla strada Mezzina, presso contrada Lava a Offida, comune italiano di meno di 5.000 abitanti della provincia marchigiana.

Stando alle informazioni, in quel tratto di strada si sono scontrate una Volkswagen Golf che procedeva in direzione di Offida ed un Citroen diretta verso Castel di Lama, nella direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e ha provocato, al momento, una vittima.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto in un paese tra Ascoli Piceno e la riviera di San Benedetto del Tronto

Morto l’87enne Pietro Pellei nell’incidente

Quando sono arrivati i soccorsi, entrambi gli occupanti dei veicoli erano in gravi condizioni. Sono stati portati tutte e due in codice rosso al pronto soccorso e uno di loro, un 69enne attualmente è ancora in gravissime condizioni, in lotta per la vita all’ospedale di Torrette di Ancona.

Per l’altro, invece, non c’è già più nulla da fare: il Resto del Carlino riferisce che la vittima è un 87enne di nome Pietro Pellei. Inutili per lui i soccorsi e l’intervento del 118, di due eliambulanza, vigili del fuoco e polizia municipale.

Un’altra giovane vittima per uno scontro frontale

Solo poche ore fa, un altro incidente mortale sulle strade italiane, il cui tragico trend non sembra essersi invertito dopo un 2022 nerissimo sotto questo punto di vista.

È accaduto nella frazione di Dossobuono, lungo la tangenziale che collega Verona a Villafranca. Un auto guidata da un 24enne si è schiantata frontalmente contro un furgone e ad avere avuto la peggio è stato proprio il giovane.

Solo ieri, un altro caso simile: un coetaneo ha perso la vita in circostanze simili in Sardegna, in un altro scontro tra un’Audi e un furgone. In questo incidente sono rimaste coinvolte in tutto 6 persone, tra cui 3 bambine che si trovavano a bordo del mezzo più grosso.