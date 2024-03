Morto in un incidente a Truccazzano vicino Milano nello scontro auto-tir sulla provinciale 39: aveva 50 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia sull’asfalto. Un uomo di 50 anni è morto venerdì 22 marzo sulla strada provinciale 39 a Truccazzano, vicino Milano. Era al volante della sua auto quando è rimasto vittima di uno scontro con un tir. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica.

Notizia in aggiornamento…