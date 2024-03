Morto in un incidente a Brusnengo vicino Biella: auto completamente distrutta dopo lo schianto contro un palo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Brusnengo, in provincia di Biella, dove nella mattinata di mercoledì 6 marzo un uomo di 28 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, l’auto guidata dalla vittima si sarebbe schiantata improvvisamente contro un palo in via XXV Aprile.

Il 28enne morto a Brusnengo (Biella)

Secondo quanto appreso finora, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 6.30 in via XXV Aprile. Lo riporta il sito de La Provincia di Biella.

Dopo lo schianto il ragazzo è stato soccorso dal 118. Gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita, tuttavia, si sono rivelati vani e il giovane non ce l’ha fatta.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto a Brusnengo, in provincia di Biella, in via XXV Aprile

L’impatto, infatti, sarebbe stato particolarmente violento.

La vittima residente a Curino

La dinamica è tutt’ora al vaglio delle autorità competenti.

A intervenire, oltre l’ambulanza, anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Masserano.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la vittima era residente nel Comune di Curino.

