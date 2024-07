Morto in spiaggia a Crotone dopo un attacco di vespe: shock anafilattico per le punture, soccorsi inutili

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 47 anni è morto sulla spiaggia di Crotone, presumibilmente a causa di uno shock anafilattico provocato da punture di vespe. Diversi bagnanti hanno riferito a proposito della presenza di numerosi insetti nella zona. Nonostante l’intervento di diverse ambulanze e l’invio di un elisoccorso, i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Tragedia in spiaggia a Crotone: morto per la puntura di un insetto

Panico in spiaggia a Crotone sabato 27 luglio, per la morte di un uomo in seguito a diverse punture di insetti, probabilmente delle vespe.

La vittima è un ingegnere di nazionalità ucraina, di 47 anni, deceduto dopo un pomeriggio al mare sulla spiaggia libera lungo viale Magna Grecia, poco a nord del cimitero di Crotone.

Fonte foto: Tuttocittà

La tragedia è avvenuta in una spiaggia libera in viale Magna Grecia, a Crotone

In base alle testimonianze, l’uomo avrebbe subito diverse punture di vespa, andando in shock anafilattico. Ne sarebbe seguito un arresto cardiaco, che in breve tempo lo ha portato alla morte malgrado i soccorsi.

L’intervento del 118 e i tentativi di rianimazione

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, giunti sul posto subito dopo l’allarme lanciato poco dopo le 20, l’uomo infatti non ha mai più ripreso conoscenza dopo l’attacco da parte delle vespe.

Diverse ambulanze sono arrivate rapidamente, e un elisoccorso è stato inviato, ma è stato richiamato indietro poiché il decesso era già stato confermato. Tutti i tentativi di rianimare l’uomo, purtroppo si sono rivelati inutili.

Sul luogo sono accorsi anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Alcuni membri del personale medico sono stati a loro volta punti dalle vespe, trovando difficoltà nelle operazioni di recupero del corpo, e hanno dovuto trattare le punture con impacchi di ghiaccio.

Scene di panico in spiaggia a Crotone

L’uomo, che in base a quanto è stato ricostruito era consapevole della sua allergia alle punture di insetti, avrebbe cercato rifugio in mare per sfuggire allo sciame, secondo alcune testimonianze. Un tentativo rimasto purtroppo vano, portando il 47enne a perdere la vita in acqua.

Durante le fasi più concitate dell’episodio, alcuni bagnanti sono stati colti dal panico. Diversi hanno segnalato la presenza di numerose vespe sulla spiaggia. I vigili del fuoco sono intervenuti per bonificare l’area, sospettando la possibile presenza di un alveare.

Il traffico è rimasto paralizzato per oltre un’ora per permettere l’arrivo dei soccorsi, causando notevoli disagi alla circolazione stradale nella zona. Polizia e carabinieri si occuperanno ora delle investigazioni di rito per accertare le circostanze dell’accaduto.