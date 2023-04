Morto in metro a Milano sulla linea rossa alla fermata De Angeli: non si esclude il suicidio, chiusa la M1

Tragedia in metro a Milano. Un uomo, la cui identità è al momento non è stata resa nota, è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. È accaduto nella M1 (la linea “rossa”) nella stazione De Angeli.

Travolto e ucciso

L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 20 aprile. La dinamica del tragico incidente non è chiara ed è al vaglio degli inquirenti, ma l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un suicidio.

Secondo quanto riportato da MilanoToday, l’uomo è stato travolto dal treno in corsa poco dopo le 12.30 ed è morto sul colpo a causa del violentissimo impatto, che non gli ha lasciato scampo.

L’intervento dei sanitari

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, oltre ai Vigili del fuoco volontari.

La linea M1 della metro è stata chiusa tra Pagano e Bisceglie: istituto un servizio alternativo di bus navetta.

LA linea risulta essere aperta nella tratta Sesto-Pagano-Rho.

Fonte foto: ANSA Travolto e ucciso un uomo nella metro di Milano, disagi sulla linea “rossa”

La metro invasa dai tifosi

Nella serata di giovedì 19 aprile la metro di Milano è stata “invasa” dagli oltre mille tifosi e ultrà del Benfica, in occasione della sfida di Champions League tra la squadra portoghese e l’Inter, conclusasi con il punteggio di 3 a 3 e con il passaggio del turno della squadra milanese.

Come riporta l’agenzia Agi, si è registrato il danneggiamento della cassetta antincendio presente sulla banchina direzione Rho Fiera e di un’insegna luminosa all’entrata della metro.

Il questore Giuseppe Petronzi ha prontamente emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di un tifoso portoghese di 39 anni trovato nei pressi del parcheggio ospiti.

Per quanto concerne il tema delle borseggiatrici presenti nella metro milanese, il 20 marzo 2023 è nato un movimento spontaneo di cittadini che, esasperati dai continui furti, hanno deciso di esporsi in prima persona organizzandosi in ronde. Le armi di chi partecipa alle ronde: presenza sul posto, avvisi in più lingue e video-denunce postate sui social.

Su questo tema le Forze dell’ordine invitano alla cautela: funzionari di polizia raggiunti dal “Corriere della sera” spiegano che “filmati e fotografie sono molto utili ma vanno consegnati subito alle forze dell’ordine”.