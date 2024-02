Morto in aereo sul volo Lufthansa Bangkok-Monaco dopo aver vomitato sangue: passeggeri a bordo sotto shock

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragedia su un volo Lufthansa. Uno dei passeggeri a bordo della tratta Bangkok-Monaco di Baviera è morto dissanguato. Il velivolo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il racconto degli altri passeggeri del volo.

Un uomo di 63 anni è morto dissanguato a bordo di un volo Lufthansa.

Secondo quanto raccontato da uno dei passeggeri presenti, riporta il Fatto Quotidiano, l’uomo ha “iniziato a sputare sangue in una borsa”.

L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza

Così come riportato da diverse testimonianze, già durante la fase d’imbarco le condizioni di salute dell’uomo erano incerte.

Il 63enne era in ipersudorazione e aveva difficoltà a respirare. La moglie aveva però rassicurato tutti sulla salute del marito, attribuendo l’affanno alla corsa fatta per raggiungere il gate in tempo.

La situazione è peggiorata rapidamente dopo il decollo e, così come riportato dal quotidiano svizzero Blick, a nulla è valsa la presenza di un medico e le misure di primo soccorso prontamente attuate dal personale di bordo.

L’uomo è deceduto in viaggio dopo circa mezz’ora di rianimazione.

Shock per i passeggeri del volo Bangkok-Monaco

“I nostri pensieri sono con i parenti del passeggero deceduto” ha fatto sapere la compagnia aerea, rammaricandosi anche per il “disagio causato ai passeggeri di questo volo”.

La tragedia ha infatti assunto risvolti difficili da dimenticare, racconta un passeggero:

Ha perso litri di sangue e le pareti dell’aereo erano imbrattate. È stato un orrore assoluto, c’era sangue ovunque e tutti urlavano.

A seguito della morte del passeggero, l’aereo che partito da Bangokok si dirigeva a Monaco di Baviera, in Germania, è stato costretto a invertire la rotta e chiedere un atterraggio di emergenza.

Ai propri passeggeri Lufthansa ha garantito un viaggio extra.