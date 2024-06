Morto il veterinario Angelo Rinaldi candidato con FdI a Pavia alle elezioni Amministrative: aveva 60 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lutto nella politica a Pavia. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Angelo Rinaldi, candidato alle elezioni amministrative, è morto a 60 anni in ospedale. Era ricoverato da alcuni giorni a causa di una malattia.

La morte di Angelo Rinaldi

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni amministrative a Pavia il veterinario Angelo Rinaldi è morto nella notte tra l’8 e il 9 giugno 2024, proprio mentre si svolgevano le votazioni per eleggere il nuovo sindaco della città lombarda.

Rinaldi aveva compiuto 60 anni lo scorso marzo ed era ricoverato alla clinica Maugeri di Pavia da alcuni giorni a causa di una malattia. I funerali si svolgeranno il 12 giugno in un luogo ancora non specificato.

Fonte foto: IPA L’ospedale della fondazione Maugeri di Pavia, dove è morto Angelo Rinaldi

Cordogli è stato espresso sia dai suoi colleghi, impegnati nelle ultime battute delle elezioni amministrative, sia dalle molte persone che avevano frequentato la sua clinica veterinaria.

Consigliere comunale di FdI e candidato alle amministrative

Angelo Rinaldi era veterinario e aveva presieduto, durante il suo ultimo mandato, la commissione antimafia del consiglio comunale di Pavia. Era candidato alle elezioni comunali con Fratelli d’Italia.

Era stato eletto nel 2019 con la Lega, ma durante il suo mandato aveva aderito al gruppo di Fratelli d’Italia, partito con cui era candidato alle elezioni amministrative che si sono svolte nello scorso fine settimana in concomitanza con quelle europee.

Durante la sua carriera politica in consiglio comunale a Pavia si era distinto, soprattutto nell’ultimo periodo, per la sua ferma opposizione al piano di governo del territorio proposto dall’amministrazione comunale, che non ha mai votato.

Le iniziative di Angelo Rinaldi da consigliere comunale

All’inizio del suo mandato da consigliere comunale a Pavia, nel 2019, Rinaldi era stato eletto a capo della commissione consiliare antimafia, avviando un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione di contrasto alla criminalità organizzata nel periodo della pandemia.

Nel 2021, quando il mandato biennale del presidente di questa commissione era scaduto, Rinaldi era stato rieletto anche con i voti di parte dell’opposizione, tranne quelli di due esponenti del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Pavia.

Da presidente della commissione consiliare antimafia aveva promosso l’istituzione del numero verde antiusura per la città lombarda, in collaborazione con la procura di Pavia e gestito dalla società di servizi comunali Asm.