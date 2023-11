Morto il terzo passeggero dell'auto finita in un canale di scolo a Ormelle vicino Treviso: aveva 26 anni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

È morto all’alba di oggi il terzo passeggero a bordo dell’auto uscita fuori strada a Ormelle, in provincia di Treviso, dove nella tarda serata di venerdì sono morti sul colpo due ragazzi. Gli altri due che viaggiavano con loro, invece, erano stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Uno di loro, però, non ce l’ha fatta.

La terza vittima: il 26enne Davinder Kumar

La terza vittima dell’incidente di Ormelle è il 26enne Davinder Kumar, residente a Cimadolmo. Il giovane è deceduto all’alba di domenica 12 novembre in ospedale, nel reparto di neurologia dell’ospedale Ca’Foncello di Oderzo dove era stato ricoverato d’urgenza dopo il sinistro.

Anche lui era di nazionalità indiana come le prime due vittime del tragico sinistro di venerdì sera, entrambe decedute sul colpo.

A bordo dell’auto, un’Audi A3, c’erano quattro persone. Le prime due vittime sono state il conducente Singh Gurtej, 27enne di origini indiane residente di San Polo di Piave, e uno dei passeggeri: il 35enne Singh Gurdeep che viveva a Bellaria di Igea Marina.

Il quarto passeggero ricoverato in terapia intensiva

A bordo dell’auto, inoltre, c’era un quarto passeggero. Si tratta di un 23enne che subito dopo l’incidente, proprio come il 26enne deceduto oggi, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Attualmente il 23enne si trova ancora in terapia intensiva: è lui l’unico sopravvissuto del tragico sinistro di venerdì sera.

“Questo tratto è alla fine di un lungo rettilineo e qui l’acceleratore purtroppo lo pigiano”, ha detto il vicesindaco di Ormelle, Bruno Biasi: “A volte arrivano alla curva e non ne hanno coscienza”.

L’esponente della giunta comunale, inoltre, ha aggiunto: “Siamo vicini alla famiglia e alla comunità indiana che in queste zone è molto numerosa”.

In corso le indagini dei carabinieri

La tragedia si è consumata a ridosso della mezzanotte di venerdì 10 novembre lungo la strada provinciale 49 di Ormelle. L’auto su cui viaggiavano le quattro persone, un’Audi A3, è fuoriuscita dalla sede stradale ed è finita in un canale di scolo parallelo al bordo della strada.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l’auto, hanno utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre conducente e passeggeri dalla vettura.

Le prime due vittime sono morte sul colpo. Adesso i carabinieri stanno portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.