Morto il regista Ross McDonnell, corpo ritrovato in spiaggia senza testa e braccia: l'ipotesi sul decesso

Ross McDonnell, regista irlandese di 44 anni vincitore di due premi Emmy, è morto. Di lui si erano perse le tracce il 4 novembre scorso.

L’annuncio della morte di Ross McDonnell

La notizia della morte di Ross McDonnell è stata confermata dalla famiglia.

In una nota riportata da ‘Irish Times’, si legge: “Tristemente mancherà molto ai suoi affettuosi genitori, alla sorella, alla nipote, alla zia, agli zii, ai cugini, alla famiglia allargata e ai suoi tanti cari amici, LJ, e anche ai suoi colleghi in Irlanda, negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

Il ritrovamento del corpo senza testa e braccia

La notizia del decesso di Ross McDonnell è arrivata a distanza di alcuni giorni dalla sua scomparsa. McDonnell è stato visto per l’ultima volta mentre stava lasciando la sua abitazione nel quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn a New York in sella alla sua bicicletta, che è stata poi ritrovata a Fort Tilden Beach nel Queens, nella penisola di Rockaway, vicino alla spiaggia di Breezy Point.

Lo scorso venerdì 17 novembre i resti di un corpo (privo di testa) erano stati ritrovati proprio sulla spiaggia di Breezy Point a New York. Lunedì 20, il canale tv ‘Nbc News’ aveva anticipato che “i resti sembravano appartenere al regista Ross McDonnell“.

Dopo il ritrovamento del corpo era stato escluso il suicidio: l’ipotesi ritenuta più plausibile è che il regista si sia tuffato per una nuotata e sia stato colto di sorpresa dalla corrente, finendo per annegare.

Chi era Ross McDonnell

Nato a Dublino, in Irlanda, il 29 ottobre del 1979, Ross McDonnell ha lavorato come direttore della fotografia in diversi progetti, tra i quali ‘Colony’, ‘Dollhouse’, ‘Snake Dance’, ‘Life Is Sacred’, ‘Forever Pure’, ‘Elián’, ‘No Stone Unturned’, ‘One Million American Dreams’, ‘The First Wave’ e ‘Edge of the Unknown’. con Jimmy Chin. McDonnell ha co-diretto ‘Colony’ e ‘Elian’.

Il successo è arrivato, però, soprattutto per il suo lavoro nella serie ‘The Trade‘, andata in onda per due stagioni, che gli è valso un Emmy Award nel 2021. L’anno successivo, ha vinto un altro Emmy per il documentario sul COVID-19 di Matthew Heineman, ‘The First Wave‘. McDonnell è stato anche co-produttore di ‘The Trade’ e ‘The First Wave’.