Morto il produttore Claudio Mancini che sparò a Mario Brega per C'era una volta il West, aveva 96 anni

Claudio Mancini, produttore che ha collaborato con i più grandi registi, è morto all’età di 96 anni. Ad annunciarlo è stata la famiglia, che ha ricordato l’ex pugile che in carriera è stato al centro di alcuni episodi passati alla storia, come quella volta che sparò all’attore Mario Brega per il ruolo in C’era una volta il West di Sergio Leone.

Addio al produttore Claudio Mancini

Mancini, classe 1928, è morto a Roma il 28 giugno 2024. Produttore capace di lavorare in carriera con i più grandi registi, aveva anche un passato da pugile.

Ad annunciare al morte è stata la famiglia, con la nipote Chiara che sui social gli ha dedicato un video per ricordarlo, con un messaggio che ha raccolto tanti commenti: “Buon viaggio nonno“.

Claudio Mancini e lo sparo a Mario Brega

Il nome di Mancini è di certo legato a un episodio poi diventato storico nel mondo del cinema. In occasione dell’arrivo di C’era una volta il West di Sergio Leone, secondo quanto si racconta il produttore ebbe un modo “alternativo” di scherzare con Mario Brega.

Mentre l’attore stava trattando per il ruolo nel film, dopo che aveva già fatto parte de Il buono il brutto il cattivo, Mancini estrasse la pistola sparandogli.

Uno sparo che, viene raccontato, partì da sotto il tavolo a cui erano seduti, col colpo di pistola che non raggiunse l’attore. “A Cla’, ma che fai, me spari?” gli chiese Brega, e Mancini scherzando avrebbe detto: “E te sparo sì, hai rotto a chiede tutti ‘sti sordi”.

La carriera di Claudio Mancini

Classe 1928, come detto, quella di Claudio Mancini è stata una firma importante nel cinema italiano. In carriera, infatti, vanta collaborazioni con i più grandi registi del panorama nazionale e non solo.

Tra le produzioni si ricordano quelle con Ponti e De Laurentiis, con David Lean per il Dottor Zivago, col citato Sergio Leone e Damiano Damiani.

Come produttore fece Nell’anno del Signore di Gigi Magni, in cui spiccarono le partecipazioni di grandi attori e attrici del cinema italiano come Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Robert Hossein e Claudia Cardinale.

Tra i suoi ultimi impegni c’era stato anche un recente lavoro su Montalbano.