Morto il pittore e scultore colombiano Fernando Botero: aveva 91 anni, quali sono le sue opere più famose

Lutto nel mondo dell’arte. Fernando Botero, celebre pittore e scultore colombiano, è morto venerdì 15 settembre a 91 anni. Ha raggiunto la notorietà internazionale per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia è stata confermata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro.

La morte in Italia

Secondo il quotidiano colombiano El Tiempo, Botero sarebbe morto nel Principato di Monaco, a casa sua, dopo giorni di ricovero in ospedale dovuti, secondo l’emittente W Radio, a una polmonite.

L’annuncio del presidente della Colombia

La conferma della morte, dopo le indiscrezioni dei media, è arrivata dl presidente della Colombia, Gustavo Petro, con un post su X in cui ha definito Boter “il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù“.

Chi era Fernando Botero

Nato a Medellin, in Colombia, il 19 aprile 1932, era secondo di tre figli.

È diventato famoso in tutto il mondo per quadri e sculture con figure di uomini e animali molto voluminose.

Dopo gli studi giovanili compiuti in Italia, occasione per conoscere a fondo il lavoro del Rinascimento nostrano, Botero ha aperto nel 1983 uno studio a Pietrasanta, in provincia di Lucca, cittadina in cui trascorreva parecchio tempo.

Sua moglie, la pittrice greca Sophia Vari, era morta cinque mesi fa.

Nel 1974 aveva perso suo figlio Pedro, a soli 4 anni, in un incidente stradale in Spagna.

Il post di Eugenio Giani

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha voluto ricordare l’artista su Facebook con un post: “È con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Fernando Botero, un grande amico della Toscana. Le sue opere sono state un ponte tra culture e un riflesso della bellezza universale”.

“La sua presenza qui ha arricchito la nostra terra, e il suo spirito creativo continuerà a ispirarci. Di Pietrasanta che lo aveva adottato disse: ‘Mi sono innamorato di questo angolo di Toscana e di questa gente la prima volta che sono approdato qui‘. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che amavano la sua arte, vivrà per sempre tra noi con le sue opere eterne”, ha aggiunto.

Le opere più famose

Nel 2022 la scultura Man on Horse è stata venduta all’asta di Christie’s a New York per 4,3 milioni di dollari, un prezzo record per un’opera dell’artista.

Tra i dipinti più famosi:

Famiglia presidenziale

Mona Lisa a 12 anni

Rich children

Loving couple

Collector

Gatto sul tetto

Ballerino al Polo